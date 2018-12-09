معرض لوس أنجليس يكشف سيارة الجبابرة «إكس 7»

سيارة متعددة الاستخدامات مقدمة من الشركة الألمانية بي إم دبليو للعام 2019.

تتواجد بعدة خيارات من المحركات.

سيارة بي إم دبليو X7 xDrive40i 2019:

تأتي بمحرك 6 سلندرات تتخطى سعته الـ3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، يستطيع توليد قوة 335 حصانًا مع 447 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تتسارع السيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات والمزودة بهذا المحرك من 0 إلى 96 كلم/س في 5.8 ثانية .

سيارة بي إم دبليو X7 xDrive50i 2019:

تأتي بمحرك من طراز V8 بسعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، لتصل قوة السيارة إلى 456 حصانًا و649 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وتتسارع السيارة المزودة بهذا المحرك والتي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات من 0 إلى 96 كلم/س في 5.2 ثانية.

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