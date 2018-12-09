معرض لوس أنجليس يكشف سيارة الجبابرة «إكس 7»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 ديسمبر 2018, 01:17 مساء

سيارة متعددة الاستخدامات مقدمة من الشركة الألمانية بي إم دبليو للعام 2019.

تتواجد بعدة خيارات من المحركات.

سيارة بي إم دبليو X7 xDrive40i 2019:
تأتي بمحرك 6 سلندرات تتخطى سعته الـ3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، يستطيع توليد قوة 335 حصانًا مع 447 نيوتن.متر من عزم الدوران.
تتسارع السيارة التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات والمزودة بهذا المحرك من 0 إلى 96 كلم/س في 5.8 ثانية .

سيارة بي إم دبليو X7 xDrive50i 2019:
تأتي بمحرك من طراز V8 بسعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، لتصل قوة السيارة إلى 456 حصانًا و649 نيوتن.متر من عزم الدوران.
وتتسارع السيارة المزودة بهذا المحرك والتي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات من 0 إلى 96 كلم/س في 5.2 ثانية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدولار يبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف أمام الدينار
ليبيا
رئيس النيجر: إنهاء «الفوضى في ليبيا» يعزز الاستقرار الدائم في الساحل
ليبيا
يقين عبدالمجيد لـ«الوسط»: «المركب» يكشف تطرف الفكر الداعشي.. وسعيدة باستقبال أهل...
ثقافة وفن
مواطنون يخمدون حريق مساكن البيفيو في شحات
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 8 ديسمبر
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن ...
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
مسئول بالتحالف: ستيفاتي ويليامز أكدت على حضور الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية