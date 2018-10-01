شاهد هذا الوحش الأميركي سداسي العجلات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 أكتوبر 2018, 12:53 مساء

استعرض «Goliath» المتخصص بتعديل السيارات نموذجًا مطورًا من سيارات شيفروليه البيك آب «Silverado».

وجاءت مركبة البيك آب المعدلة الجديدة بهيكل ضخم مزود بممتصات صدمات قوية من المعدن، وعوارض حماية متينة داخل الهيكل، وشبك أمامي مميز يحمل اسم «Hennessey»، حسب ما نقل «روسيا اليوم» عن «نوفيستي».

ويحرك هذه المركبة الجبارة المزودة بست عجلات، محرك قوي بسعة 6.2 لترات، وعزم 715 حصانًا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في ظرف 4.5 ثوانٍ فقط، فضلاً عن نظام دفع للعجلات الست معًا.

كما ستأتي النماذج الخاصة من هذه السيارة بمحركات بعزم 819 حصانًا، وسعر يصل إلى 375 ألف دولار.

 

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