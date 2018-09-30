أودي تطرح «SQ2» قبيل ظهورها في باريس

كشفت أودي رسميا عن قرب طرح سيارتها SQ2 ، قبيل ظهورها الأول في معرض باريس المقام الشهر المقبل.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن مبيعات SQ2 في الأسواق الأوروبية سكون في بداية العام 2019، وهي تأتي مع محرك سعة 2.0 لتر تيربو بنزيني بقوة 300 حصان عند عزم دوران 400، ولفات للمحرك تتراوح بين 2000 - 5200 لفة.



وتأتي SQ2 بنظام دفع رباعي، وناقل سبع سرعات أوتوماتيك، ويمكن إرسال 100% من كامل قوة المحرك إلى المحور الخلفي إذا لزم الأمر.



وتستغرق سيارة SQ2 حوالي 4.8 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة، وسرعتها القصوى تصل إلى 250 كلم/ساعة.

وتأتي أيضًا مع نظام مكابح ذاتي للطوارئ، ونظام لتحديد أماكن المارة، ومساعد للسائف، ونظام ملاحة وغيره من الأنظمة التي توفر أكبر قدر من الأمان للركاب.

