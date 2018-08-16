تصميمين جديدين لمكلارين 720S

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة: هبة هشام) | الخميس 16 أغسطس 2018, 02:40 مساء


كشفت شركة مكلارين عن تصميمين جديدين لسيارة 720S الخارقة، وتقوم التصميمات على النسخة الأولية التي ظهرت في معرض جنيف للسيارات العام الماضي.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التصميمين، «Track «Theme و«Pacific Theme» من قبل فريقين مختلفين، والتصميم الأول مستوحى من سيارات فورميلا وان للسباق، والتصميم الثاني يقوم على توفير رفاهية تقنية عالية للسيارة.
وتصميم «Track Theme» يأتي بلون أبيض خارجي، ويعتمد على استخدام ألياف من الكربون ملون باللون الأسود على الأبواب وعلى غطاء محرك السيارة، وعلى بعض أجزاء الجزء الخلفي.

واعتمدت مكلارين على استخدام ألياف الكربون في تصنيع السيارة لأنها توفر حجمًا أقل وبالتالي قوة أداء أعلى.
والتصميم الثاني «Pacific Theme by» يأتي بلون أزرق خارجي، مع إضافة لون أزرق أغمق عند الأبواب، واستخدام ألياف الكربون في السقف والمرايا والجزء الخلفي.
 

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