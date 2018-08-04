«سيارة المستقبل» من أوبل

(الإنترنت)

تعمل شركة أوبل ومجموعة «PSA» الفرنسية على تطوير سيارة كهربائية بمواصفات غير مسبوقة، تطلق عليها اسم «سيارة المستقبل».

وستأتي سيارة «GT X» الجديدة بهيكل هاتشباك، وقمرة تتسع لراكبين مزودة بأحدث التقنيات، وواجهة داخلية زجاجية «Pure Panel» تعمل باللمس للتحكم بجميع خصائص السيارة، فضلًا عن أن مصابيح المركبة الأمامية والخلفية ستكون متداخلة بالهيكل بتصميم فريد، وفق «فيستي».

ووفقًا للتسريبات فإن هذه السيارة التي من المقرر أن تظهر عام 2020، ستزود بمحرك كهربائي قادر على الوصول بالمركبة إلى سرعة 300 كلم/ ساعة، وبطاريات تكفيها لقطع 475 كلم.

ومن المفترض أن تصبح هذه المركبة منافسًا أساسيًا لسيارات تسلا، وسيارات فولفو «Polestar2» وبورش «Taycan» الكهربائية، حسب «روسيا اليوم».