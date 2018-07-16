إعلان موعد إطلاق سيارة الجيل الجديد من «بيجو GTi 208»

من المقرر الكشف عن سيارة الجيل الجديد من بيجو GTi 208 العام المقبل، على أن يتاح للسائق الاختيار بين المحرك البنزيني أو الكهربائي.

وقال المدير التنفيذي لبيجو، جين إمباراتو: «سيتاح للسائقين اختيار نوع المحرك. وسيتم الكشف عن التفاصيل كافة مارس المقبل. ورسالتي هي أن كل إطلاق سيارة جديدة، فإنها ستكون كهربائية، وسيتاح للسائق اختيار المحرك»، وفق موقع «كارأدفايس».



وستعلن بيجو التفاصيل كافة خلال معرض جنيف المقبل للسيارات.

ولم يذكر إمباراتو أي تفاصيل بخصوص قوة المحركات المتاحة في الجيل المقبل من GTi 208، لكن هناك شائعات تقول إن المحرك سيأتي بقوة 164 ك/وات، وستكون متاحة مع محرك كهربائي ينتج القوة نفسها.



وقال الموقع إن بيجو ستطرح نسختين كهربائيتين على الأقل من الجيل الجديد من 208.

