كيف تفحص ناقل الحركة اليدوي؟

مازال ناقل الحركة اليدوي يحتفظ بمكانته في عالم السيارات، ويفضل البعض شراء السيارات التي تتمتع بتلك النوع من ناقل الحركة.

وهنا يبقى التساؤل، كيف يمكن فحص ناقل الحركة اليدوي في السيارة بنفسك وما هي علامات تلفه؟ الإجابة في السطور التالية، حسب «موتوراتي».

أولًا، يجب فحص دواسة الدبرياج في السيارات

عند فحص ناقل الحركة اليدوي في السيارات، يجب أولاً فحص دواسة الدبرياج (القابض أو المارشا) في السيارة، فينبغي أن يكون متوسط القوة، بمعني أنه لا يحتاج إلى قوة مفرطة حتى يتم الضغط عليه، وفي الوقت نفسه يجب ألا يكون ضعيفًا أو مرنًا بدرجة مبالغ فيها، لأن في حالة إذا كانت دواسة الدبرياج شديدة الصلابة أو مرنة بشكل مبالغ فيه، فهذا يعني أن هذه السيارة تعاني مشكلة في طقم الدبرياج بها، وفي مثل هذه الاحوال لا ينصح بقيادة أو شراء هذه السيارة.

كيفية فحص الدبرياج في السيارة

أما عن كيفية فحص منظومة الدبرياج (القابض) في السيارة، فيجب أولاً تشغيل السيارة، ثم بعد ذلك قم بالضغط على دواسة الدبرياج في السيارة، ثم ابدأ في رفع قدمك تدريجيًا، ففي حال ملاحظة أصوات تخبط أو طقطقة بسيطة صادر من اتجاه دواسة الدبرياج وعادة ما تستمر هذه الأصوات حتى تعود دواسة الدبرياج في السيارة إلى وضعها الطبيعي، ففي حال ملاحظة هذه الأصوات، فهذا يعني أن هناك مشكلة في منظومة الدبرياج في السيارة، ولا ينصح بقيادة هذه السيارة.

الخطوة الثانية

عليك بوضع السيارة على السرعة الأولى، ثم قم بالضغط على دواسة الوقود قليلًا ورفع القدم قليلًا من على دواسة الدبرياج، ففي حال بدأ تحرك السيارة بمجرد رفع القدم من على الدواسة، فهذا يعني أن مستوى الدبرياج في السيارة منخفض ويحتاج إلى إعادة ضبطه من جديد، أما في حال إذا بدأت السيارة في التحرك عند رفع القدم من على الدواسة، فهذا يعني أيضًا أن الدبرياج غير متزن ويحتاج إلى اعادة ضبطه من جديد.

ثانيًا: إطفاء السيارة مرة أخرى

في هذه الخطوة عليك بإطفاء محرك السيارة وقم بتجريب السرعات في السيارة وهي متوقفة، ثم لاحظ مدى سلاسة ناقل الحركة في أثناء تغيير السرعات أو الغيارات في السيارة، ففي حالة اذا انتقلت السرعات بقدر من السلاسة، فهذا يعني أن ناقل الحركة بحالة جيدة، أما في حالة إذا وجدت أن هناك صعوبة في اتخاذ إحدى السرعات في السيارات أو سمعت أصوات بعض التخبط أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الأمر دليل واضح على أن ناقل الحركة في السيارة يعاني مشكلة ما ويحتاج الى صيانة سريعة.