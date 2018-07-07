«تي» أصغر سيارة كروس أوفر من فولكس فاغن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 02:24 مساء

تطلق فولكس فاغن أصغر سياراتها الكروس أوفر، تحت اسم «T-Cross» (تي كروس).

وستأتي السيارة الجديدة بشكل يجمع بين تصميمي سيارات «T-Rock» و«Tiguan» الشهيرة، حسب «فيستي».

كما من المفترض أن تبنى هذه السيار على منصة «MQB A0»، وتأتي بهيكل طوله 4.1 م، وأنظمة تعليق مميزة ونظام دفع رباعي، يجعلها قادرة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

ومن المفترض أن تزود «T-Cross» الجديدة بنوعين من المحركات، أحدهما توربيني يعمل بالبنزين بثلاث أسطوانات وسعة 1.5 لتر، وآخر بأربع أسطوانات، وسعة 1.6 لتر، مع علب سرعات أوتوماتيكية بست مراحل.

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