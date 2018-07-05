«بايدو» الصينية تطلق حافلات صغيرة ذاتية القيادة

المنتج من المتوقع استخدامه في معالم سياحية ومطارات (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «بايدو» الصينية العملاقة في مجال الإنترنت البدء بإنتاج أول حافلة صغيرة ذاتية القيادة في الصين على نطاق واسع، وهو منتج من المتوقع استخدامه في معالم سياحية ومطارات.

وقال المدير التنفيذي للشركة، روبن لي، خلال مؤتمر في بكين إن المركبة رقم مئة خرجت للتو من خط الإنتاج، وفق «فرانس برس».

وأضاف لي: «2018 ستكون السنة الأولى لطرح المركبة الذاتية القيادة تجاريًا. ومع هذا الإنتاج الصناعي لحافلة أبولونغ الصغيرة، في إمكاننا حقيقة ملاحظة التقدم الكبير المحقق».

وتضم المركبة 14 مقعدًا وهي بطول يقرب من ثلث طول حافلة عادية. كما أنها لا تضم أي مقود أو مقعد للسائق أو دواسات.

ومن المتوقع استخدام هذه الآليات المصنعة بالتعاون مع شركة «كينغ لونغ» المتخصصة في تصنيع الحافلات قريبًا في مواقع سياحية ومطارات وفي مدن عدة مثل بكين وكانتون وشنتشن (جنوب).

وفي 2019، من المتوقع طرح هذه الآليات من «بايدو» أيضًا في محطات نووية يابانية وأيضًا في طوكيو لنقل مسنين.