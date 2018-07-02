نيسان تكشف سيارتها «GT-R50»

كشفت «نيسان بشكل جزئي سيارتها GT-R50، المصممة من قبل شركة «Italdesign» الشهيرة للتصميمات، قبيل إعلانها بشكل نهائي في أوروبا الشهر المقبل.

والسيارة هي ثمرة التعاون الأول بين «نيسان» اليابانية وشركة التصميم الإيطالية، الذي يأتي لمناسبة السنة الخمسين لسلسلة سيارات GT-R والشركة الإيطالية، حسب موقع «كارأدفايس».



وقالت مصادر إن الشركة الإيطالية تتولى تطوير وهندسة وبناء السيارة، على أن تتولى فرق في «نيسان» التصميم الداخلي والخارجي للسيارة.

وتشير الصور المسربة إلى أن السيارة تأتي مع تصميم فريد بالخارج، مع إضاءة «إل إي دي»، وإضافات من ألياف الكربون.

وتأتي GT-R50 مع محرك تيربو في6 سعة 3.8 لتر بقوة 530 ك/ واط، وعزم دوران 780، وناقل ست سرعات أوتوماتيك.