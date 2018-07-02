نسخة شعبية من سيارة الرئيس الروسي

يطرح قريبًا نموذج شعبي من السيارة الرئاسية الفاخرة «كورتينغ» المصممة لكبار المسؤولين الروس.

وتتربع هذه السيارة على عرش أسرة سيارات «Aurus»، حسب «روسيا اليوم»، الأحد.

ونشرت صفحة «Aurus Motors» على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية «فكونتاكتي»، أول صورة فوتوغرافية لـ «Aurus Senat» (كورتيغ)، وهي نسخة غير مدرعة من سيدان كورتيغ الرئاسية، سيستخدمها المسؤولون في الحكومة الروسية.

أما أسرة «كورتينغ» بكاملها فتتضمن حاليًا 3 نماذج، وهي سيدان «سينات» بمختلف نسخها وسيارة العائلة بـ 7 مقاعد من طراز «آرسينال» وسيارة كروس «كومندنت».