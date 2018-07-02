نسخة شعبية من سيارة الرئيس الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 01:59 مساء

يطرح قريبًا نموذج شعبي من السيارة الرئاسية الفاخرة «كورتينغ» المصممة لكبار المسؤولين الروس.

وتتربع هذه السيارة على عرش أسرة سيارات «Aurus»، حسب «روسيا اليوم»، الأحد.

ونشرت صفحة «Aurus Motors» على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية «فكونتاكتي»، أول صورة فوتوغرافية لـ «Aurus Senat» (كورتيغ)، وهي نسخة غير مدرعة من سيدان كورتيغ الرئاسية، سيستخدمها المسؤولون في الحكومة الروسية.

أما أسرة «كورتينغ» بكاملها فتتضمن حاليًا 3 نماذج، وهي سيدان «سينات» بمختلف نسخها وسيارة العائلة بـ 7 مقاعد من طراز «آرسينال» وسيارة كروس «كومندنت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف مهد خروج إسبانيا لنهائي «مجنون» في مونديال روسيا؟
رياضة عالمية
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
بالصور: الأسرة الرياضية تودع نجم الكرة الليبية والهداف الكبير «الخطيطي»
رياضة محلية
«لاستامبا» تدعو إلى تحالف إيطالي - أميركي ضد فرنسا في ليبيا
ليبيا
السفارة الألمانية: سيكون لليبيا قريبًا فريق مختص بإزالة الألغام على أعلى مستوى
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
عقيلة صالح يجتمع مع أعضاء من مجلس الدولة في القاهرة الاثنين القادم
ليبيا
في العدد 136: توابع قرار ضم المنشآت النفطية إلى «الموقتة»، وملامح قانون ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرار سجين باستخدام مروحية وبمعاونة مجموعة مسلحة