«سيتروين» و«بيجو» تكشفان عن سيارتيهما الجديدتين

كشفت شركتا «سيتروين» و«بيجو» الفرنسيتان في وقت واحد عن سيارتيهما الجديدتين المتشابهتين «برلنغو 2019» و«بارتنر 2019».

وبحسب موقع «كارأدفايس» فستكون سيارة «برلنغو» من إنتاج شركة «سيتروين» مزودة بنحو 20 تقينة جديدة على الأقل لدعم السائق.



وعُدِّل الشكل الخارجي للسيارة الفان ليتلاءم مع الشكل العام للسيارات من طرازي «سي 3» و«سي 4 كاكتوس».

وستكون السيارة متوافرة بحجمين متوسط وكبير، وسيكون بالإمكان تعديل ارتفاع أرضية الحجرة الخلفية للسيارة ووسائل الأمان لتلائم المعدات التي ستوضع بها.



وستتوافر السيارة بمحرك ديزل تيربو إما سعة 1.2 لتر أو 1.5 لتر أو 1.6 لتر، وستأتي السيارات ذات المحركات سعة 1.2 و1.5 مزودة بناقل سرعة يدوي بست سرعات أو آخر أوتوماتيكي بثماني سرعات، فيما ستضم السيارة المزودة بمحرك سعة 1.6 ناقل حركة بخمس سرعات.



أما سيارة «بارتنر 2019ّ»، وهي أيضًا من فئة الفان، فقد شملت تغييرًا للتصميم الأمامي ليبدو مماثلًا لسيارات الركاب الخاصة بـ«بيجو»، على الرغم من احتفاظ السيارة بالمحركات والتكنولوجيا والمحركات الجديدة نفسها.

