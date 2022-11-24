مدير التصميم لدى دار «غوتشي» سيترك منصبه

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع أن يترك مدير التصميم لدى دار «غوتشي» التابعة لمجموعة «كيرينغ» الفرنسية للسلع الفاخرة أليساندرو ميكيليه منصبه، وفق معلومات أوردتها جريدة «ويمنز وير دايلي» الأميركية.

ونقل مقال نشرته الجريدة ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، مصدره مدينة ميلانو الإيطالية عن «مصادر موثوق بها» أن «مدير التصميم أليساندرو ميكيليه سيترك الدار».

ولم تعلّق مجموعة «كيرينغ» التي تستحوذ على الماركة الإيطالية عندما تواصلت معها وكالة «فرانس برس».

ونسبت الجريدة الأميركية إلى مصدر لم تذكر هويته قوله إن المطلوب من أليساندرو ميكيليه كان إجراء تغيير في التصاميم لإنعاش الماركة.

مقاربة جديدة

ويرغب الرئيس التنفيذي لـ«كيرينغ» فرنسوا أنري بينو في إجراء تغييرات سريعة للماركة الأبرز في المجموعة، على ما نقلت الجريدة عن مصدر آخر.

ورأى مكتب «برنستاين» للدراسات الاستشارية أن «هذا الخبر سار جدا»، مضيفا أن «+غوتشي+ تعاني من عدم إحداث تجديد في الماركة وأليساندرو ميكيليه ينجز العمل نفسه منذ سبع سنوات».

وأشار بنك «آر بي سي» الاستثماري إلى أن «وقت التغيير قد حان بعد سبع سنوات من تولي أليساندرو رئاسة قسم التصميم في +غوتشي+، ويبدو أن المستثمرين يوافقون على الحاجة إلى مقاربة جديدة لإنعاش الماركة».

وانخفض سعر سهم «كيرينغ» في بورصة باريس بنسبة 0.52% ووصل إلى 540.10 يورو فيما شهدج ارتفاعا بسيطا حوالي الساعة 10.15 صباحا.