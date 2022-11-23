الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ

القاهرة - بوابة الوسط

الشعر المصبوغ يتطلب المزيد من الاهتمام والرعاية نظرًا لكونه ضعيفًا ومعرضًا للتقصف والتكسر والتساقط، وخصوصًا أن الصبغات المستخدمة للشعر تحتوي على مواد كيميائية تعمل على إضعاف بصيلات الشعر، لذلك نقدم لكِ أفضل الأقنعة الطبيعية للعناية بالشعر المصبوغ تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».

المايونيز وزيت اللافندر

المكونات

5 ملاعق كبيرة من المايونيز

4 قطرات من زيت اللافندر

- يحتوي المايونيز على الأحماض الدهنية والتي تساهم في زيادة رطوبة الشعر ويعمل زيت اللافندر على تحفيز الدورة الدموية مما يساهم في نمو الشعر وزيادة كثافته، كما أنه يضفي على الشعر المعادن والحيوية .

كيفية الإعداد والتطبيق

- امزجي زيت اللافندر بالمايونيز حتي يتجانسوا تماماً ووزعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة 25 دقيقة.

- اشطفي شعرك بعدها بالماء الفاتر وكرري الطريقة مرتين شهريا للحصول عل أفضل النتائج.