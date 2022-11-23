الأفوكادو والمايونيز للعناية بالشعر المصبوغ...

الشعر المصبوغ يتطلب المزيد من الاهتمام والرعاية نظرًا لكونه ضعيفًا ومعرضًا للتقصف والتكسر والتساقط، وخصوصًا أن الصبغات المستخدمة للشعر تحتوي على مواد كيميائية تعمل على إضعاف بصيلات الشعر، لذلك نقدم لكِ أفضل الأقنعة الطبيعية للعناية بالشعر المصبوغ تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «الجميلة».
المايونيز وزيت اللافندر
المكونات
5 ملاعق كبيرة من المايونيز
4 قطرات من زيت اللافندر
- يحتوي المايونيز على الأحماض الدهنية والتي تساهم في زيادة رطوبة الشعر ويعمل زيت اللافندر على تحفيز الدورة الدموية مما يساهم في نمو الشعر وزيادة كثافته، كما أنه يضفي على الشعر المعادن والحيوية .
كيفية الإعداد والتطبيق
- امزجي زيت اللافندر بالمايونيز حتي يتجانسوا تماماً ووزعي الماسك على شعرك واتركيه لمدة 25 دقيقة.
- اشطفي شعرك بعدها بالماء الفاتر وكرري الطريقة مرتين شهريا للحصول عل أفضل النتائج.
الأفوكادو وزيت اللوز
المكونات وطريقة التطبيق
حبة من الأفوكادو المهروسة
2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز
غطاء بلاستيكي
- يحتوي الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والمعادن والتي تعمل على تغذية الشعر المصبوغ وعلاج مشكلة التلف التي قد تصيبه من الصبغات الكيميائية.
- يقوم زيت اللوز بتصحيح بنية الشعر المصبوغ، كما أنه يعمل على تنعيم الشعر.
- اخلطي الأفوكادو المهروس مع زيت اللوز وطبقيه على شعرك.
- غطي شعرك بعد تطبيق الماسك عليه واتركيه لمدة ٤٥ دقيقة اغسلي شعرك بعدها بالماء البارد.
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