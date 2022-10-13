تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

اختار بيت الأزياء صاحب العلامة التجارية الشهيرة «شانيل» الفنانة المصرية الشابة تارا عماد لتكون عارضة في أحدث إعلانات منتجات التجميل الخاصة به، لتصبح أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط يشارك في إعلانات «شانيل» لمستحضرات التجميل.

«شانيل» هي شركة فرنسية لتصميم الأزياء الراقية، ولتصنيع الملابس الجاهزة والاكسسوارات، ومستحضرات التجميل والعطور، وفقًا لبيان.

وحرصت تارا عماد على حضور الفعاليات الخاصة بالموضة والتي تتواجد بها «شانيل»، مثل أسبوع الموضة بدبي في 2020، وأسبوع الموضة بباريس 2021 و2022، بالإضافة إلى مشاركتها كعارضة في الإعلانات، إذ حرصت أيضا العديد من المجلات الشهيرة على ظهور تارا عماد على أغلفتها من بينها «ماري كلير»، «كوزموبوليتان»، «جمالك»، و«هي».

كما اختيرت الفنانة المصرية أخيرا لتكون سفيرة في الشرق الأوسط للماركة التجارية العالمية الشهيرة «كارتييه».