Atwasat

تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 01:05 مساء
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
اختيرت تارا أخيرا لتكون سفيرة في الشرق الأوسط للماركة التجارية العالمية الشهيرة «كارتييه» (الإنترنت)
alwasat radio

اختار بيت الأزياء صاحب العلامة التجارية الشهيرة «شانيل» الفنانة المصرية الشابة تارا عماد لتكون عارضة في أحدث إعلانات منتجات التجميل الخاصة به، لتصبح أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط يشارك في إعلانات «شانيل» لمستحضرات التجميل.

«شانيل» هي شركة فرنسية لتصميم الأزياء الراقية، ولتصنيع الملابس الجاهزة والاكسسوارات، ومستحضرات التجميل والعطور، وفقًا لبيان.

وحرصت تارا عماد على حضور الفعاليات الخاصة بالموضة والتي تتواجد بها «شانيل»، مثل أسبوع الموضة بدبي في 2020، وأسبوع الموضة بباريس 2021 و2022، بالإضافة إلى مشاركتها كعارضة في الإعلانات، إذ حرصت أيضا العديد من المجلات الشهيرة على ظهور تارا عماد على أغلفتها من بينها «ماري كلير»، «كوزموبوليتان»، «جمالك»، و«هي».

كما اختيرت الفنانة المصرية أخيرا لتكون سفيرة في الشرق الأوسط للماركة التجارية العالمية الشهيرة «كارتييه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا

صلاح يسجل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»

الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي

دوري أبطال أوروبا: نابولي وكلوب بروج إلى ثمن النهائي
لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. الخميس

لجنة المسابقات تتعامل مع انسحاب في كأس ليبيا بإعادة مبارتين على وجه السرعة.. ...
والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده

والد الشقمان لـ«بوابة الوسط»: حضر ابني من كندا ليُظلم مع منتخب بلاده
الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»

رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار

حبس مدير مستشفى الشويرف القروي ونائبه بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون دينار
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة
البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل ...
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.7%
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيت البرتقال واللوز للتخلص من الهالات السوداء
زيت البرتقال واللوز للتخلص من الهالات السوداء
«ستيفانو ريتشي» تحتفل بيوبيلها الذهبي في رحاب حتشبسوت
«ستيفانو ريتشي» تحتفل بيوبيلها الذهبي في رحاب حتشبسوت
جديد «Louis Vuitton» لربيع وصيف 2023
جديد «Louis Vuitton» لربيع وصيف 2023
بالفيديو: كونتور الذقن خطوة بخطوة
بالفيديو: كونتور الذقن خطوة بخطوة
تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا
تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس
تكاليف إطلالة ياسمين صبري الوردية في باريس...
«نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة
«نوستالجيا التسعينيات» تطبع عروض أسبوع ميلانو للموضة...
أسبوع الموضة في باريس ينطلق الإثنين
أسبوع الموضة في باريس ينطلق الإثنين...
مي عمر في باريس بتوقيع أليكساندر فوثير
مي عمر في باريس بتوقيع أليكساندر فوثير...
خلطات طبيعية بديلة لـ«فيلر» الخدود
خلطات طبيعية بديلة لـ«فيلر» الخدود...
المزيد
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط
تارا عماد الوجه الإعلاني لمنتجات تجميل «شانيل» بالشرق الأوسط...
الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023
الباستيل والنيون أكثر رواجا لألوان 2023...
بالفيديو: طرق علاج آثار حب الشباب وأنواعها
بالفيديو: طرق علاج آثار حب الشباب وأنواعها...
تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا
تكلفة إطلالة بلقيس في أغنية الفيفا...
بالفيديو: كونتور الذقن خطوة بخطوة
بالفيديو: كونتور الذقن خطوة بخطوة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط