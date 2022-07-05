كل ما تودين معرفته عن حقن الـ«Skin Booster»

القاهرة - بوابة الوسط

حقن «Skin Booster» للبشرة غزت عالم التجميل في الفترة الأخيرة، وتعرف باسم حقن النضارة التي تعزز من إنتاج الكولاجين ونمو خلايا جديدة لتبدو البشرة بمظهر حيوي ونضر، كما تعمل على تخفيف بعض مشاكل وعيوب الوجه مثل التجاعيد الخفيفة وجفاف الجلد، كذلك تجعل الجلد بملمس ناعم مما يعطي إطلالة رائعة للبشرة، لذلك نقدم إليك كل ما تودين معرفته عن حقن «Skin Booster» في عالم التجميل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

ما هي حقن «Skin Booster»؟

حقن «سكن بوستر» Skin Booster وتسمى كذلك بحقن النضارة في عالم التجميل، هي عبارة عن حقن «فيلر» يتم استخدام فيها منتج الـ«Light Vital» أو «Restylane Vital» أو حقن «الفولايت» حيث تحتوي هذه المنتجات على «حمض الهيالويورونيك»، وما يميز هذه الحقن بأنها تأتي بخاصية عدم التعبئة باستثناء التجاعيد الخفيفة.

فوائد Skin Booster على البشرة

- تعزز من تماسك الجلد وقوته لاحتواء هذه الحقن على مادة الـ«فيتال».

- تخفف من علامات التقدم في البشرة وتزيل الخطوط الرفيعة لتمنح الجلد مظهرا مشدودا و أكثر امتلاء.

- توفر للبشرة الترطيب العميق والكامل مع الليونة المطلوبة، لتبدو البشرة بإطلالة شبابية.

- تسهم في تحسين نوعية الجلد وتشد الترهلات بحال تواجدها.

- تحفز من إنتاج الكولاجين داخل البشرة فتحصل المرأة على بشرة نضرة وشابة.

- يتم استخدام هذه الحقن في الوجه والعنق واليدين وصولا إلى منطقة الأكتاف.

- يمكن استخدامها لكل امرأة تعاني من الإرهاق وملامح الذبول في بشرتها، إلى جانب ظهور مشاكل في جلدها مثل التجاعيد الخفيفة.

- بدءا من عمر الـ20 عاما وما فوق يمكن للمرأة البدء بهذا العلاج التجميلي.