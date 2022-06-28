ألوان طلاء الأظافر المناسبة للبشرة السمراء

القاهرة - بوابة الوسط

إذا كانت بشرتك بنية أو سمراء وتبحثين عن تجربة ألوان مختلفة للأظافر، فأنت محظوظة للغاية، إذ يمكن أن يعمل كل لون تقريبا مع لون بشرتك الغني لتحقيق أقصى أناقة تريدينها.

ولكي نسهل عليك المهمة قليلا، جمعنا لك قائمة بأفضل ألوان طلاء المناكير المناسبة للبشرة السمراء، حسب «فستاني».

درجات النود/البيج الفاتح

رغم أن درجات النود أو البيج الفاتح تبدو هادئة للغاية إلا أنها قادرة على منح بشرتك السمراء قدرا مميزا من التوهج، لذا لا تتردي عند شرائها. حيث تعتبر ألوان الأظافر المحايدة أساسا جيدا لإطلالات بسيطة لكنها لا تزال ملفتة للنظر. تضيف ألوان الأظافر النود إلى جمال بشرتك الطبيعي. إضافة إلى ذلك فهي من الصعب مقاومتها.

المناكير الأصفر

يناسب البشرة السمراء هناك درجات عديدة من المناكير الأصفر بدءا من الباستيل وحتى المستردة والنيون. لذا اختاري الدرجة التي تناسب شخصيتك وإطلالتك وتأكدي مهما كان لونها ستناسب بشرتك القمحية أو السمراء، بل ستجعل يديك متألقة. فهي من الألوان القوية جدا للبشرة البنية فهذا اللون هو صديقك الدائم! لذا كوني مميزة وجريئة مع ألوان أظافر النيون الصفراء الحارة والنابضة بالحياة.

الأزرق

من أفضل الألوان للبشرة السمراء اختاري من بين درجات الأزرق الفاتحة، اللبني، والأزرق الداكن، فجميعها سيبدو مثاليا على يديك بلا شك... للحصول على تباين يلفت الجميع فلا تترددي في اختيار هذه الألوان فهي ممتازة جدا في أيام الشتاء والبرد والغيوم.

درجات الأخضر

مثالية للبشرة السمراء يبدو هذا اللون محيرا بعض الشيء. فعندما ترينه في زجاجة طلاء الأظافر ستكونين على يقين أنه لن يناسبك أبدا. ولكن فور تجربته ستقعين في عشقه، خاصة تلك الدرجات الداكنة منه.