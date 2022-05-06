أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا

القاهرة - بوابة الوسط



أحيانا تقع المرأة في أخطاء أثناء تزينها، ما يظهرها في سن أكبر من عمرها الحقيقي.

إليك أبرز الأخطاء التي تفعلينها عند وضع المكياج وتجعلك تبدين أكبر سنا، حسب «سوبر ماما».

الكحل على الخط السفلي للعينين

تلجأ السيدات والفتيات لوضع الكحل أسفل الرموش لأنها طريقة سهلة بدلا من عناء رسم العين من أعلى، ولكن هذه الطرق تظهرك أكبر سنا وتجعل العينين أصغر في الحجم.

كريم أساس

ربما تعتقدين أن الألوان الداكنة هي التي ستخفي العيوب وآثار التعب والإرهاق، ولكنكِ على خطأ لأنها تضيف سنوات عديدة إلى وجهكِ، فيجب أن تختاري اللون الذي يناسب بشرتك، ويفضل أن يكون أفتح بدرجة، ثم تضعينه بطريقة متوازنة، حتى تحصلي على بشرة موحدة اللون ومشرقة.

الكونسيلر تحت العين

إخفاء الهالات السوداء من خلال استخدام الكونسيلر، وسيلة رائعة لتجميل الوجه، لكن عند وضعك لكميات كبيرة منه ظنا منكِ أنها ستخفيها نهائيا، ستفاجئين أن الأمر انقلب إلى العكس، حيث ستظهر طبقات الكونسيلر في شكل تجاعيد وخطوط تحت العين تجعل مظهرك يبدو باهتا.

أحمر الشفاه

وضع أحمر الشفاه بطريقة مبالغة أو خارج حدود الشفاه يعطيكِ مظهرا أكبر سنا، ولتتجنبي هذه المشكلة، استعملي قلم تحديد للشفاه من نفس لون أحمر الشفاه، وهو سيعمل كعازل لخروج أحمر الشفاه عن الحد المطلوب.