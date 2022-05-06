Atwasat

أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 02:07 مساء
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا
قائمة بالأخطاء في مكياجك تجعلك تظهرين أكبر من سنك الحقيقي (الإنترنت)
alwasat radio


أحيانا تقع المرأة في أخطاء أثناء تزينها، ما يظهرها في سن أكبر من عمرها الحقيقي.

إليك أبرز الأخطاء التي تفعلينها عند وضع المكياج وتجعلك تبدين أكبر سنا، حسب «سوبر ماما».

الكحل على الخط السفلي للعينين
تلجأ السيدات والفتيات لوضع الكحل أسفل الرموش لأنها طريقة سهلة بدلا من عناء رسم العين من أعلى، ولكن هذه الطرق تظهرك أكبر سنا وتجعل العينين أصغر في الحجم.

كريم أساس
ربما تعتقدين أن الألوان الداكنة هي التي ستخفي العيوب وآثار التعب والإرهاق، ولكنكِ على خطأ لأنها تضيف سنوات عديدة إلى وجهكِ، فيجب أن تختاري اللون الذي يناسب بشرتك، ويفضل أن يكون أفتح بدرجة، ثم تضعينه بطريقة متوازنة، حتى تحصلي على بشرة موحدة اللون ومشرقة.

الكونسيلر تحت العين
إخفاء الهالات السوداء من خلال استخدام الكونسيلر، وسيلة رائعة لتجميل الوجه، لكن عند وضعك لكميات كبيرة منه ظنا منكِ أنها ستخفيها نهائيا، ستفاجئين أن الأمر انقلب إلى العكس، حيث ستظهر طبقات الكونسيلر في شكل تجاعيد وخطوط تحت العين تجعل مظهرك يبدو باهتا.

أحمر الشفاه
وضع أحمر الشفاه بطريقة مبالغة أو خارج حدود الشفاه يعطيكِ مظهرا أكبر سنا، ولتتجنبي هذه المشكلة، استعملي قلم تحديد للشفاه من نفس لون أحمر الشفاه، وهو سيعمل كعازل لخروج أحمر الشفاه عن الحد المطلوب.

استخدام البودرة
إذا وضعتِ البودرة بشكل خاطئ، ستتجمع على شكل خطوط وتبرز بعض التجاعيد في وجهك، لذلك ينصحكِ خبراء التجميل باستخدام البودرة في منطقة الـ«T-Zone» ومنطقة الذقن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الخمس × الاتحاد» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الخمس × الاتحاد» في الدوري الممتاز
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا

رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا
بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما

بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما
الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى

الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى
رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد بلادنا

رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد ...
محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل

أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟

المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي
الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر
الأناناس والزبادي لتكثيف الشعر
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد
قناع الألوفيرا لبشرة مشرقة يوم العيد
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر
إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»
إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زياد المسفر.. عارض أزياء سعودي يخطف الأنظار
زياد المسفر.. عارض أزياء سعودي يخطف الأنظار...
بالصور: هيفاء وهبي بعباءة رمضانية سعرها 1250 دولارا
بالصور: هيفاء وهبي بعباءة رمضانية سعرها 1250 دولارا...
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي
مصممة أزياء عراقية تبرز جاذبية المرأة بالخط العربي...
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام...
الفرق بين ماء العطر وماء التواليت
الفرق بين ماء العطر وماء التواليت...
المزيد
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا
أخطاء تجعلك تبدين أكبر سنا...
كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب
كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب...
3 طرق لتسريحات شعر الكعكة
3 طرق لتسريحات شعر الكعكة...
إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»
إبراهيم كامارا يخلف فيرجيل أبلوه في «أوف وايت»...
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر
ماسكات الخميرة لبشرة نضرة في عيد الفطر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط