بالصور: هيفاء وهبي بعباءة رمضانية سعرها 1250 دولارا

القاهرة - بوابة الوسط

خضعت النجمة هيفاء وهبي لجلسة تصوير رمضانية، وهي ترتدي عباءة مزينة بخطوط ذهبية اللون على شكل طيور أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



واختارت هيفاء وهبي عباءة بتصميم عربي، على شكل معطف دون أكمام بنقشة طيور وأزهار مطرزة مع بروكار حريري، يصل سعرها إلى 1250 دولارًا.

شاهدها من موقع بيعها



وكانت هيفاء وهبي شاركت جمهورها بصور من أجواء إفطار رمضان في منزل والدتها.



وأخيرًا، حصلت هيفاء وهبي على جائزة أيقونة الجمال في الدورة الثانية من مهرجان EMI Gala، الذي أقيم في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

عباءة هيفاء وهبي الرمضانية (الإنترنت)

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بإطلالة رمضانية مبهرة (الإنترنت)