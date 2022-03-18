برايمر الأظافر.. فوائده والطريقة الصحيحة لتطبيقه

القاهرة - بوابة الوسط

برايمر الأظافر هو مستحضر يوضع على الأظافر قبل تطبيق المناكير وتحديدا مناكير جل وأكريليك، من أجل حماية الظفر من التشقق أو البهتان.

وهناك نوعان من برايمر الأظافر: واحد غني بالأسيد وآخر خال من الأسيد، وفق «جمالك»..

برايمر أظافر غني بالأسيد:

يتكون هذا النوع من البرايمر من 95% من حمض الميثاكريليك.

لا يجب أن يلامس برايمر الأظافر الغني بالأسيد الجلد، وإلا سيؤدي إلى تهيج البشرة وظهور حروق فيها.

ضعي القليل من هذا البرايمر على أظافركِ، ولا تفرطي في استخدامه.

برايمر أظافر خالٍ من الأسيد:

كما يدل اسمه هو خالٍ من الأسيد، وهو الأكثر استخداما وشيوعا.

لا يجب الاستغناء عنه قبل تطبيق المناكير خصوصا إن كنتِ تضعين أظافر أكريليك أو مناكير جل.

لن يسبب هذا البرايمر تهيج البشرة أو حرقها، كونه خاليا من الأسيد.

ما هي فوائد برايمر الأظافر؟

يحمي الظفر من التقشر خصوصا في حال تم اللجوء إلى جل مناكير أو أكريليك.

يزيل الزيوت من الظفر، مما يجعل المناكير تدوم لوقت أطول، خصوصا إن تم استخدام برايمر خال من الأسيد.

يقتل الجراثيم التي تكون على سطح الأظافر، خصوصا إن طجرى استخدام البرايمر الغني بالأسيد.

يساعد البرايمر في التصاق جل مناكير والأكريليك بشكل أفضل، وذلك بفضل إزالة كل الزيوت.

مَن عليه استخدام برايمر الأظافر؟

يعتبر برايمر الأظافر مثاليا للمرأة التي تعاني من اظافر رقيقة أو التي تلجأ إلى مناكير جل أو اكريليك، إذ يلتصق المنتج بالظفر الطبيعي. الأمر الذي يحمي أظافرها من التشقق والتكسر.

إن كنتِ تلجئين إلى مناكير جل أو أظافر أكريليك، فهذا سيساعد على التصاق الجل والاكريليك بشكل أفضل، ليدوم لفترة أطول.

ما هي الطريقة الصحيحة لتطبيق برايمر الأظافر؟

إن استخدمتِ برايمر الأظافر الخالي من الأسيد، فضعيه كما تطبقين المناكير العادية، واتركيه ليجف لمدة 40 إلى 60 ثانية.

إن استخدمتِ برايمر الأظافر الغني بالأسيد، فضعي منه نقطة أو نقطتين صغيرتين على الظفر، واسحبيه على طول الظفر من دون أن تلامسي أطراف الجلد.