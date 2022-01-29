Atwasat

حضري برونزر طبيعي من القرفة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يناير 2022, 02:20 مساء
حضري برونزر طبيعي من القرفة
البرونزر كبديل للكونتور لإضاءة الوجه وإبراز جماله
alwasat radio

تحب بعض الفتيات استخدام البرونزر كبديل للكونتور لإضاءة الوجه وإبراز جماله.
وهو يتوافر بدرجات البيج المختلفة، بحيث تستطيع كل امرأة أن تختار درجة البرونزر الأمثل لها والتي ستمنحها السمرة التي تبحث عنها.
اليوم نقدم إليكِ طريقة تحضير برونزر من مكونات طبيعية لحماية بشرتك من المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل، تعرفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
- ملعقة كبيرة من القرفة البودرة
- ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو
- ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب
- 2 ملعقة صغيرة نشا
- 15 نقطة من زيت الروزماري أو اللافندر

طريقة التحضير
- قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض، وستلاحظين أن القرفة ومسحوق الكاكاو سيمنحك اللوك البرونزي. أما الزيت فلا بُد من خلطه جيدًا مع باقي المكونات حتى يعطيك منتجًا كريميًا ومتماسكًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي

اختبار آسيوي ودي لـ «فرسان المتوسط» في الكويت.. وترقب لمصير المدرب كليمنتي
البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات

البرازيل تحقق في نفوق 3 زرافات
بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه

بهاء الحريري يدخل الساحة السياسية اللبنانية بعد خروج شقيقه
إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم

إردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر بيانات التضخم
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا

رئيس الأركان الأميركي يحذّر من كلفة بشرية «مروّعة» إذا غزت روسيا أوكرانيا
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام

«التعليم العالي»: لم نمنح إذن مزاولة أو تجديد إذن لأي جامعة خاصة هذا العام
«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»

«الأهلي بنغازي» و«الاتحاد» بطلا شتاء الدوري الليبي «47»
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟

ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة

الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال

افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول لرائدات الأعمال
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة

في العدد «323»: انسداد سياسي.. والموجة الرابعة تضرب بقوة
مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل عصيدة

مديرية أمن القطرون تعلن القبض على أحد عناصر «داعش» ومقتل 8 آخرين من التنظيم بجبل...
موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين

موجة ثلج نادرة تغزو مدنا عربية.. فرحة بين البعض ومأساة لدى آخرين
بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد للإمارات؟

بعد هجمات الحوثيين.. «فرانس برس»: كيف أصبحت الطائرات المسيرة مصدر تهديد ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيع آخر حذاء صممه فيرجيل أبلوه في مزاد خيري
بيع آخر حذاء صممه فيرجيل أبلوه في مزاد خيري
3 طرق لتحضير چل الحواجب منزليا
3 طرق لتحضير چل الحواجب منزليا
شامبو منزلي طبيعي للعناية بشعرك
شامبو منزلي طبيعي للعناية بشعرك
الطرق الصحيحة للحفاظ على المكياج
الطرق الصحيحة للحفاظ على المكياج
تعرف إلى سعر أحدث فساتين سيرين عبدالنور
تعرف إلى سعر أحدث فساتين سيرين عبدالنور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جديد زهير مراد لفساتين زفاف 2022
جديد زهير مراد لفساتين زفاف 2022...
الثوم وزيت الزيتون للعناية بأظافرك
الثوم وزيت الزيتون للعناية بأظافرك...
«بيار كاردان» تعود إلى أسبوع الموضة في باريس
«بيار كاردان» تعود إلى أسبوع الموضة في باريس...
العسل لترطيب البشرة شتاء
العسل لترطيب البشرة شتاء...
11 نصيحة لمحاربة تجاعيد العيون
11 نصيحة لمحاربة تجاعيد العيون...
المزيد
حضري برونزر طبيعي من القرفة
حضري برونزر طبيعي من القرفة...
نصائح للتخلص من جفاف الشعر شتاء
نصائح للتخلص من جفاف الشعر شتاء...
وفاة تييري موغلر تسيطر على أسبوع الأزياء الراقية بباريس
وفاة تييري موغلر تسيطر على أسبوع الأزياء الراقية بباريس...
تعرف إلى سعر أحدث فساتين سيرين عبدالنور
تعرف إلى سعر أحدث فساتين سيرين عبدالنور...
الطرق الصحيحة للحفاظ على المكياج
الطرق الصحيحة للحفاظ على المكياج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط