حضري برونزر طبيعي من القرفة

القاهرة - بوابة الوسط

تحب بعض الفتيات استخدام البرونزر كبديل للكونتور لإضاءة الوجه وإبراز جماله.

وهو يتوافر بدرجات البيج المختلفة، بحيث تستطيع كل امرأة أن تختار درجة البرونزر الأمثل لها والتي ستمنحها السمرة التي تبحث عنها.

اليوم نقدم إليكِ طريقة تحضير برونزر من مكونات طبيعية لحماية بشرتك من المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل، تعرفي معنا على المكونات وطريقة التحضير وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

- ملعقة كبيرة من القرفة البودرة

- ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

- ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب

- 2 ملعقة صغيرة نشا

- 15 نقطة من زيت الروزماري أو اللافندر