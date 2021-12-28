وصفات طبيعية لعلاج الشيب المبكر

طرق طبيعية للحفاظ على شعرك من الشيب المبكر (الإنترنت)

ظهور التجاعيد والشيب هي أكبر كوابيس النساء ولكن لا أحد يستطيع أن يوقف مرور الزمن وظهور الشيب هو علامة أكثر وضوحًا على التقدم في السن. ظهور الشعر الأبيض فوق سن الأربعين هو أمر طبيعي لكنه كابوس بالنسبة للنساء.

يتحول الشعر إلى لون الرمادي عندما يعجز الجسم عن إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن اللون الطبيعي للشعر. في معظم الحالات يكون السبب نقص التغذية وعدم اتباع نظام غذائي متوازن والعديد من الحالات الأخرى.

أنواع الشيب للمرأة:

الشيب نتيجة للتقدم في العمر:

- من مظاهر التقدم بالعمر ظهور الشيب لدى الإنسان وهذه العملية محددة جينيًا حيث يبدأ الشعر في المشيب عند اصحاب البشرة البيضاء بين منتصف سن الثلاثين والأربعين، ثم يزداد الشيب على مدى العشرين سنة التالية ومع بلوغ الإنسان لسن 60 إلى 70عامًا يشيب الشعر كله تقريبًا أما بالنسبة لأصحاب البشرة القمحية والسمراء فإنهم يتأخرون عن أصحاب البشرة البيضاء بمعدل 10سنوات تقريبًا، ولسبب غير معروف حتى الآن فإن الشيب يبدأ في الظهور على جانبي الوجه أولًا ثم ينتشر ليشمل جانبي الرأس ثم بقية الرأس ثم بقية شعر الجسم.



إن سبب عملية الشيب في هذه الفترة مرتبط بنقص مادة الميلانين، نتيجة لقلة عدد الخلايا الصانعة لها وهو أمر طبيعي مرتبط بانتهاء العمر الزمني لها مثلها مثل خلايا الجسم الأخرى، كما قد وُجد أنه مع مرور العمر يزداد تكون الجيوب الهوائية داخل الشعر والذي بدوره وعن طريق الأكسجين يؤدي إلى أكسدة الميلانين إلى مادة عديمة اللون تعطي اللون الأبيض للشعرة.



ثانيًا: الشيب المبكر

- يعتبر الشيب مبكرًا عندما يبدأ في الظهور قبل سن الثلاثين وفي هذا النوع من الشيب نلاحظ أن الشيب يبدأ ظهوره أولًا على جانبي الرأس ثم يمتد إلى وسط الرأس، أما مؤخرة الرأس فهي مقاومة للشيب وقلما يظهر الشيب بها، أما بقية شعر الجسم مثل تحت الابطين فإن الشعر الأبيض نادر الحدوث بهما.

أسباب ظهور الشعر الأبيض:

وهناك أسباب عديدة لظهور الشيب نذكر إليكم بعضها:

- الوراثة هي أهم الأسباب المؤدية للشيب المبكر.

- الاستخدام المفرط للتبغ والتدخين.

- الضغط النفسي أو مخاوف نفسية.

- نقص المواد الغذائية مثل الفيتامينات والحديد والنحاس واليود في النظام الغذائي.

- ظروف صحية مثل فقر الدم والغدة الدرقية ومرض التصلب درني أو الورم العصبي الليفي.

وصفات طبيعية لعلاج الشيب المبكر

أوراق الكاري وجوز الهند:

- اغلي حفنة من أوراق الكاري مع كأس من زيت جوز الهند لمدة 6 إلى 8 دقائق حتى تتحول الأوراق إلى اللون الأسود.

- صفي الزيت بعد أن يبرد ويوضع في وعاء. دلكي شعرك وفروة رأسك بهذا الزيت من ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع قبل الذهاب إلى النوم واغسليه في اليوم التالي بشامبو خالٍ من المواد الكيميائية



عصير الليمون وزيت اللوز:

- اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز مع ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون في وعاء زجاجي. طبقي الخليط على فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو. يعمل عصير الليمون وزيت اللوز كعلاج لقشرة الشعر والتقصف والشيب.



البصل وعصير الليمون:

- يساعد عصير البصل وعصير الليمون في علاج الشيب المبكر والشعر الدهني امزجي 3 ملاعق صغيرة من عصير البصل و3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون في وعاء طبقي المزيج على فروة رأسك وشعرك بالتساوي واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل. استخدمي العلاج أربع إلى خمس مرات في الأسبوع لمدة أسبوعين.