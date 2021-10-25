صابونة المعدنوس والجلسرين لنضارة البشرة

صابونة المعدنوس (الإنترنت)

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير صابونة طبيعية لبشرتكِ من المعدنوس تعمل على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها.

تعرَّفي معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات

نصف كوب من المعدنوس المفروم.

كوب ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقتان كبيرتان لبن بودرة.

ملعقة كبيرة عسل.

صابونة جليسرين مبشورة.

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات ما عدا الصابون في محضِّر الطعام، حتى تحصلي على خليط سائل متجانس.

- ضعي الصابون في إناء، وضعيه على نار متوسطة حتى يذوب تمامًا.

- أضيفي خليط المعدنوس للصابون الذائب مع التقليب جيدًا، ثمّ صبّي الصابون في قوالب مخصَّصة، أو يمكن استخدام قوالب الكب كيك أو قالب مكعبات الثلج، واتركيه لمدة 24 ساعة حتى يبرد ويتجمَّد.

- فرِّغي الصابون من القوالب، واستخدميه في غسل الوجه، والأماكن المصابة بالنمش، أو الكلف، والبقع الداكنة مع ترك الرغوة على البشرة لمدة دقيقة قبل أن تشطفي بالماء الفاتر.

- استخدمي الصابونة يوميًّا وستلاحظين تفتيح بشرتكِ في وقت قليل.