صابونة المعدنوس والجلسرين لنضارة البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 أكتوبر 2021, 01:53 مساء
صابونة المعدنوس (الإنترنت)

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير صابونة طبيعية لبشرتكِ من المعدنوس تعمل على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها.

تعرَّفي معنا على طريقة تحضيرها وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات
نصف كوب من المعدنوس المفروم.
كوب ماء ورد.
ملعقتان كبيرتان نشا.
ملعقتان كبيرتان لبن بودرة.
ملعقة كبيرة عسل.
صابونة جليسرين مبشورة.

طريقة التحضير:
- اخلطي جميع المكونات ما عدا الصابون في محضِّر الطعام، حتى تحصلي على خليط سائل متجانس.
- ضعي الصابون في إناء، وضعيه على نار متوسطة حتى يذوب تمامًا.
- أضيفي خليط المعدنوس للصابون الذائب مع التقليب جيدًا، ثمّ صبّي الصابون في قوالب مخصَّصة، أو يمكن استخدام قوالب الكب كيك أو قالب مكعبات الثلج، واتركيه لمدة 24 ساعة حتى يبرد ويتجمَّد.
- فرِّغي الصابون من القوالب، واستخدميه في غسل الوجه، والأماكن المصابة بالنمش، أو الكلف، والبقع الداكنة مع ترك الرغوة على البشرة لمدة دقيقة قبل أن تشطفي بالماء الفاتر.
- استخدمي الصابونة يوميًّا وستلاحظين تفتيح بشرتكِ في وقت قليل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السودان: البرهان يعلن حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ
عربى
رجل يفضّل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته
منوعات
الليرة التركية تسجل هبوطا قياسيا مقابل الدولار
اقتصاد
وزارة الثقافة: عسكريون اعتقلوا معظم وزراء الحكومة والمدنيين في مجلس السيادة ...
عربى
كاركاتير خيري - الانتخابات الرئاسية في ليبيا
كاريكاتير
خسارة بهدف أمام الترجي التونسي تحول مسار الاتحاد من دوري الأبطال ...
رياضة محلية
بالصور: المؤسسة الوطنية للنفط تسلم منتخب ليبيا حافلة خاصة
رياضة محلية
بالفيديو: ليفربول يذل مانشستر يونايتد بخماسية وصلاح يسجل «هاتريك» تاريخيا وسط ...
رياضة عالمية
«لوموند» الفرنسية: دعم الجزائر لـ«فاغنر» في مالي أهم أسباب الخلاف مع باريس
دولى
ريال مدريد يزيد أوجاع كومان في برشلونة بنصر «كلاسيكو كامب نو» (1/2)
رياضة عالمية
رئيس المرصد الرياضي فتحي الجدي يخطط لطواف الأندية الليبية أملًا في حل الأزمة
رياضة محلية
«المركزي الليبي»: 1.9% معدل التضخم في النصف الأول.. وأعلى نسبة في الاتصالات ...
ليبيا
ننشر نص كلمة السايح بشأن آخر مستجدات انتخابات 24 ديسمبر
ليبيا
السايح: المفوضية تخطط لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن
ليبيا
«نيوكاسل» يتراجع ويسمح بارتداء الزي السعودي في المدرجات
رياضة عالمية
تونس: فرض جواز تطعيم «كوفيد-19» على التونسيين والزائرين الأجانب
عربى
مريم المهدى: مرتزقة سودانيون في ليبيا.. وآليات مشتركة لحصرهم وإعادتهم
ليبيا
المنقوش: حكومة ما بعد الانتخابات تكمل مهمة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»