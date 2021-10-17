روتين العناية ببشرتك صباحا

روتين العناية ببشرتك في الصباح (الإنترنت)

تعرفي معنا اليوم على روتين العناية بالبشرة صباحًا في خطوات سهلة، وفق «سوبر ماما».

إذا كانت بشرتكِ عادية أو مختلطة ننصحكِ ببعض الخطوات اليومية للعناية ببشرتكِ، لتظل نضرة ومشرقة طيلة الوقت:

استخدمي الغسول المخصص لنوع بشرتكِ كل صباح، واستخدمي الماء الفاتر الأقرب إلى البرودة في شطف وجهكِ بعد الانتهاء.

استخدمي قطنة مبللة بماء الورد لترطيب بشرتكِ بعد الغسول مباشرةً.

بعد الانتهاء من وضع ماء الورد على بشرتكِ بالكامل، استخدمي مرطبًا يحتوي على فيتامين «سي»، وادهني وجهكِ ورقبتكِ بالكامل في حركة دائرية.

استخدمي كريم العين تحت العينين للحماية من الهالات السوداء.

بعد الانتهاء من الروتين يمكنك تمضية يومكِ كما تشائين، فأنتِ بأمان، ولا تنسي روتين المساء قبل النوم.