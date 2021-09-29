مزيل مكياج من الشوفان وجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 01:30 مساء

مزيل المكياج من الأشياء الأساسية لدى أي سيدة، لذلك نقدم إليكِ طريقة صنع مزيل مكياج في المنزل من مواد طبيعية تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

مزيل مكياج طبيعي
- امزجي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من الشوفان المطحون. امزجي جيدًا ومن ثم ضعي المزيج في مرطبان جاف ومحكم الإغلاق.
-عند الرغبة في الاستخدام، اغمسي قطنة معقمة في المزيج وامسحي عينيكِ برفق، حتى زوال آثار المكياج كلها، ومن ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ فالبارد وضعي بعدها الكريم المرطب الخاص بمنطقة محيط العينين.

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