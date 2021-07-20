البرونزر لبشرة متوهجة في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 05:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

مستحضر البرونزر (Bronzer) هو بمثابة عصا سحرية للتمتع ببشرة متوهجة في فصل الصيف، حيث إنه يتيح للمرأة الحصول على بشرة برونزية ساحرة بدون الاضطرار للبقاء تحت أشعة الشمس لساعات.

كما يعد مثاليا للحصول على شكل منحوت ومحدد، وإخفاء مشاكل مثل الاحمرار أو البقع الداكنة أو لون البشرة غير المتجانس.

وفيما يلي بعض الملاحظات من خبراء التجميل حول كيفية وضع البرونزر بالطريقة السليمة:

- اختاري الدرجة الصحيحة:
ينبغي اختيار درجة لون لا تزيد عن درجة لون بشرتك أكثر من درجتين، مع الأخذ في الاعتبار أيضا الألوان الأخرى الخافتة لتناسق مثالي.

- ضعيه على البشرة:
استخدمي فرشاة تجميل رقيقة مع البرونزر وقومي بلفها في دوائر صغيرة بين منابت الشعر من الجزء المسطح من جانب الرأس إلى الجانب الآخر.

- ضعي خطا حول الخدود:
لخدود منحوتة وتحديد النقاط المرتفعة، مرري خطاً من البودرة من الأذن حتى منتصف الخد، ثم امزجيه برفق بواسطة فرشاة صغيرة دائرية.

- حددي الأنف:
قومي بلف الفرشاة في البرونزر، وحركيها على الأنف لأسفل برفق من كل جانب للحصول على شكل لطيف.

- بريق في كل مكان:
لا تجعلي البرونزر للوجه فقط، لكن حاولي وضعه على الرقبة وعظام الترقوة للحصول على بريق منسجم في كل مكان.

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