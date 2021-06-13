تخلصي من قشرة شعرك بهذه المكونات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 03:06 مساء

نقدم إليك طريقة طبيعية للتخلص من قشرة الشعر مع المداومة على استخدامها من البزار وجوز الهند، فللبزار «الكركم» فوائد جمالية عديدة، فيسهم البزار في معالجة مشكلة تساقط الشعر من خلال أقنعة تغذي وتكثف الشعر.
كما يعمل الكركم على تقوية الدورة الدموية ويعزز فروة رأسك، فيمنعها من إفراز الدهون، وبالتالي يمنع ظهور القشرة. واليوم نقدم إليك خلطة منزلية طبيعية تخلصك من هذه المشكلة تماما، تعرفي إليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق:
- ملعقة من البزار.
- 3 ملاعق من زيت جوز الهند.
- 5 قطرات من زيت إكليل الجبل.
- امزجي المكونات جيدا وطبقي الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة. اغسلي بعدها شعرك بالطريقة الاعتيادية وتأكدي من تنظيفها من الماسك جيدا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: هل الحراك الجزائري في حالة احتضار؟
عربى
كندا: بدء مراسم جنازة عائلة مسلمة قتل أربعة من أفرادها دهسا
دولى
رحيل الشاعر العراقي سعدي يوسف عن 85 عاما
ثقافة وفن
إطلاق أول اختبار منزلي في الهند للكشف عن «كورونا»
دولى
بنك تونس المركزي يدعو إلى تسهيل إجراءات سحب الليبيين لأموالهم
ليبيا
مبابي يرفض اعتذار جيرو ويفضل التركيز لمواجهة ألمانيا
رياضة عالمية
إصابة 12 فردا بـ«كورونا» في منتخب فنزويلا قبل ساعات من افتتاح كوبا أميركا أمام ...
رياضة عالمية
تهديد للدوري الليبي الممتاز بالإلغاء هذا الموسم
رياضة محلية
هوس القطع الرقمية بتقنية «إن إف تي»
ثقافة وفن
«ذا تايمز»: سيف الإسلام القذافي يطرح نفسه مرشحا لرئاسة ليبيا بدعم روسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: تفجير سبها.. وجه آخر لتوترات دول الساحل
ليبيا
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن أسوأ 10 بلدان «للعيش» في العالم
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة عند تشغيل المكيف