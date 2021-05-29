كل ما تودين معرفته عن العناية بالجسم بعد الولادة

تمر المرأة بمراحل مختلفة من بداية الحمل وحتى الولادة، وكل مرحلة يكون لها تغيرات جسدية مختلفة. ولكل امرأة حالة خاصة بها حسب طبيعة جسمها وصحتها أثناء الحمل.

ولا يتوقف الأمر عند الولادة، بل هناك فترة ما بعد الولادة والتي تمتد من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد الولادة.

لذلك نقدم إليك نصائح للعناية بالجسم بعد الولادة.

بعض السيدات يعتقدن أن بعد الولادة مباشرةً سيعود كل شىء كما كان قبل الولادة، ولكن هذا الأمر ليس صحيحا، فبعد الولادة ستحتاجين لفترة للعودة لما كنت عليه قبل ذلك، ولتمر هذه الفترة بسلام إليك بعض النصائح، وفقا لموقع «احكي».



- احصلي على فترات كافية من الراحة:

تحتاج الأم بعد الولادة لفترات كافية من الراحة والحصول على قدر كاف من النوم لتكون قادرة على المواصلة. لذلك عليك تنظيم أوقاتك وفقا لمواعيد نوم واستيقاظ طفلك، فقد يستيقظ الطفل في أول فترة بعد الولادة كل ساعتين أو ثلاث، وأفضل طريقة هي أن تنامي مع طفلك وتستيقظي معه أيضا.

- استعيني بمساعدة شخص آخر لتحمل كل مسؤوليات المنزل:

لتكوني متفرغة فقط لرعاية طفلك وتغذيته في هذه الفترة. حاولي الخروج كل يوم ولو لدقائق معدودة، أو ممارسة بعض التمارين المناسبة لفترة ما بعد الولادة لتشعري بالتحسن في جسمك ونفسيتك أيضا. ضعي سرير طفلك بجانب سريرك ليكون أسهل عليك إرضاعه ليلا.

- اتبعي نظاما غذائيا صحيا:

كما تهتمين بتغذية طفلك في أول فترة بعد الولادة، اهتمي أيضا بتغذية جسمك بطريقة صحيحة. ففي هذا الوقت جسمك بحاجة شديدة لتناول وجبات صحية ومتوازنة، فالأكل الصحي يمدك بالطاقة التي تحتاجينها ويساعدك أيضا على فقدان الوزن لتشعري بالنشاط ويكون لديك القدرة على رعاية طفلك بشكل أفضل.

يمكنك تقسيم وجباتك الغذائية لتشمل الآتي:

البقوليات:

- وهي الحبوب المصنوعة من القمح الكامل وتشمل الأرز البني والشوفان والشعير ونشا الذرة وغيرها، فهذا النوع من الحبوب تمنحك الطاقة التي يحتاجها جسمك ولكن بطريقة صحية.

الخضراوات:

- نوعي في اختياراتك للخضراوات في وجبتك مثل الخضراوات الخضراء مثل الخيار والفلفل والحمراء مثل الطماطم والبرتقالية مثل الجزر بالإضافة للبقوليات مثل البسلة والفول.

الفاكهة:

يمكنك تناول أي فاكهة موجودة في هذا الوقت أو تناول عصير الفاكهة الطبيعي.

منتجات الألبان:

- اختاري منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم وعالية الكالسيوم ليستفيد جسمك منها.

البروتين:

- لا تنسي عنصر البروتين في نظامك الغذائي ولكن احرصي أيضا أن تكون قليلة الدهن.



- تحركي ومارسي الرياضة:

يمكن لطبيبك أن يحدد لك نوعية الحركة أو التمارين التي يمكنك ممارستها بعد الولادة ليعود جسمك في كامل نشاطه وحيويته. والرياضة لا تحسن فقط من حالة جسمك الصحية ولكنها تساعد على تحسين الحالة النفسية أيضا.

العناية بالجسم بعد الولادة القيصرية:

الولادة القيصرية تستلزم عناية خاصة بعدها، فهناك جرح أسفل البطن يحتاج للعناية ليلتئم. ومن أهم النصائح للعناية بالجسم بعد الولادة القيصرية ما يلي:

- عليك أن تتحركي في خلال ست ساعات أو 12 ساعة بعد عملية الولادة القيصرية، حيث يفضل أن تمشي قليلا ثم تستريحي وهكذا، لأن ذلك يساعد على أن يلتئم الجرح بشكل أفضل.

- اهتمي بتناول أدويتك بانتظام خصوصا المضاد الحيوي ومضاد الالتهاب ليتعافى جسمك ويلتئم جرح الولادة.

- احرصي على نظافتك الشخصية حتى لا يتلوث الجرح أو تصيبه عدوى.

- اهتمي بمتابعة الطبيب والتغيير على الجرح والاطمئنان على حالتك الصحية.

- احصلي على الراحة الكافية والنوم جيدا حسب مواعيد نوم طفلك ليرتاح جسمك. تناولي الأكلات المغذية والصحية، وتحدثي مع طبيبك إذا ظهر أي شىء غير طبيعي.