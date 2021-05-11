3 خطوات لصبغ الشعر في المنزل

نقدم إليك طريقة صبغ الشعر في المنزل في خطوات بسيطة لتقومي بها بنفسك استعدادا لعيد الفطر المبارك، دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

اختيار لون الصبغة:

- عند اختيارك درجة الصبغة لا بد من مراعاة درجة لون بشرتك، فإذا كنت من ذوات البشرة الشقراء، اختاري ألوان الصبغة الفاتحة، أما إذا كنت من ذوات البشرة المتوسطة والداكنة، فاختاري درجات البني من الفاتح جدا وحتى الغامق.

- إلى جانب بشرتك، انتبهي إلى ما يحتاجه شعرك، فإذا كان شعرك أسود أو بنيا داكنا جدا، ستكونين بحاجة إلى اختيار لون أفتح درجتين من درجة الصبغة التي تريدينها.

- كذلك راعي إذا كان شعرك فيه بعض الشعيرات البيضاء، ستحتاجين إلى تقليل الأكسجين في الصبغة.



نوع الصبغة المناسب:

- هناك أنواع عدة من الصبغات، منها ما تم إعداده خصيصا للاستخدام في المنزل دون مساعدة خبراء الشعر، وعادة ما تكون هذه الأنواع آمنة على الشعر وسهلة الاستخدام، فقط عليك اتباع الإرشادات المدونة على العبوة.

- أما إذا اخترت النوع التقليدي للصبغة، الذي يتكون من أنبوب صبغة وعامل التنشيط (الأكسجين)، فعليك إفراغ محتويات الأنبوب في وعاء صغير، وأضيفي محتوى الأكسجين فوق الصبغة، ثم امزجي الخليط جيدا باستخدام الفرشاة المخصصة لصبغ الشعر.



توزيع الصبغة على الشعر:

- أيا كان نوع الصبغة الذي تستخدمينه، يجب أن يكون شعرك مغسولا ونظيفا قبل عملية الصبغ، ويجب أن يكون خاليا من الزيوت أو الكريمات المرطبة، كي لا تشكل عازلا بين الشعرة والصبغة.

- قسمي شعرك إلى 4 أقسام لتسهيل استخدام الصبغة، وفي حال كان شعرك غامقا وتريدين تفتيحه، ابدئي الصبغ من الجزء الأسفل من الرأس، مع ترك مسافة 2 سم من منطقة الجذور، لأنها عادة ما تكون أسرع في التقاط اللون من باقي أجزاء الشعر، وبعد الانتهاء من توزيع الصبغة على الشعر، عودي للمنطقة التي بدأت منها، واصبغي الجزء المتروك في الجذور.

التقاط اللون:

- عادة ما تستغرق الصبغة فترة ما بين 30 إلى 35 دقيقة لالتقاط اللون، لكن بعض أنواع الشعر تستغرق وقتا أطول.

- بعد حصولك على اللون الذي تريدينه، اغسلي شعرك بالشامبو جيدا عدة مرات، حتى تزال الصبغة من الشعر، ثم استخدمي البلسم لترطيب الشعر ثم قومي بعمل حمام كريم لجذور الشعر واشطفيه جيدا ومن ثم استخدمي مجفف الشعر واستمتعي بلون شعرك الجديد.