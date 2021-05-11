3 خطوات لصبغ الشعر في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 01:39 مساء

نقدم إليك طريقة صبغ الشعر في المنزل في خطوات بسيطة لتقومي بها بنفسك استعدادا لعيد الفطر المبارك، دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

اختيار لون الصبغة:
- عند اختيارك درجة الصبغة لا بد من مراعاة درجة لون بشرتك، فإذا كنت من ذوات البشرة الشقراء، اختاري ألوان الصبغة الفاتحة، أما إذا كنت من ذوات البشرة المتوسطة والداكنة، فاختاري درجات البني من الفاتح جدا وحتى الغامق.
- إلى جانب بشرتك، انتبهي إلى ما يحتاجه شعرك، فإذا كان شعرك أسود أو بنيا داكنا جدا، ستكونين بحاجة إلى اختيار لون أفتح درجتين من درجة الصبغة التي تريدينها.
- كذلك راعي إذا كان شعرك فيه بعض الشعيرات البيضاء، ستحتاجين إلى تقليل الأكسجين في الصبغة.

نوع الصبغة المناسب:
- هناك أنواع عدة من الصبغات، منها ما تم إعداده خصيصا للاستخدام في المنزل دون مساعدة خبراء الشعر، وعادة ما تكون هذه الأنواع آمنة على الشعر وسهلة الاستخدام، فقط عليك اتباع الإرشادات المدونة على العبوة.
- أما إذا اخترت النوع التقليدي للصبغة، الذي يتكون من أنبوب صبغة وعامل التنشيط (الأكسجين)، فعليك إفراغ محتويات الأنبوب في وعاء صغير، وأضيفي محتوى الأكسجين فوق الصبغة، ثم امزجي الخليط جيدا باستخدام الفرشاة المخصصة لصبغ الشعر.

توزيع الصبغة على الشعر:
- أيا كان نوع الصبغة الذي تستخدمينه، يجب أن يكون شعرك مغسولا ونظيفا قبل عملية الصبغ، ويجب أن يكون خاليا من الزيوت أو الكريمات المرطبة، كي لا تشكل عازلا بين الشعرة والصبغة.
- قسمي شعرك إلى 4 أقسام لتسهيل استخدام الصبغة، وفي حال كان شعرك غامقا وتريدين تفتيحه، ابدئي الصبغ من الجزء الأسفل من الرأس، مع ترك مسافة 2 سم من منطقة الجذور، لأنها عادة ما تكون أسرع في التقاط اللون من باقي أجزاء الشعر، وبعد الانتهاء من توزيع الصبغة على الشعر، عودي للمنطقة التي بدأت منها، واصبغي الجزء المتروك في الجذور.

التقاط اللون:
- عادة ما تستغرق الصبغة فترة ما بين 30 إلى 35 دقيقة لالتقاط اللون، لكن بعض أنواع الشعر تستغرق وقتا أطول.
- بعد حصولك على اللون الذي تريدينه، اغسلي شعرك بالشامبو جيدا عدة مرات، حتى تزال الصبغة من الشعر، ثم استخدمي البلسم لترطيب الشعر ثم قومي بعمل حمام كريم لجذور الشعر واشطفيه جيدا ومن ثم استخدمي مجفف الشعر واستمتعي بلون شعرك الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
ديوان المحاسبة يوصي بمراجعة ملفات موفدي الخارجية في 2020
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
أميركا و4 دول أوروبية ترفض إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات في ليبيا
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهمة قمرية مدفوعة بعملة مشفرة