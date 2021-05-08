عوامل تؤثر في درجة حموضة بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 02:37 مساء

تحتاج بشرة الإنسان إلى درجة حموضة معينة حتى تستطيع مواجهة البكتيريا والعدوى والالتهابات وأي مؤثرات خارجية، وفق أطباء الجلدية.

وهذا هو ما يظهره الأس الهيدروجيني، الذي يعبر عن نسبة الهيدروجين في البشرة، فإذا زادت درجة الحموضة أو قلت تبدأ البشرة بالتأثر سلبا، وهذا هو بالضبط ما يجعل الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة غير فعالة معك، وفق «فستاني».

وهنا نستعرض العوامل التي تؤثر سلبا على درجة حموضة البشرة، إذ يمكن أن تتغير درجة حموضة البشرة نتيجة لبعض العوامل مثل:
١- التلوث.
٢- تغير الفصول.
٣- مستحضرات التجميل والمكياج.
٤- منظفات البشرة.
٥- الصابون المضاد للجراثيم.
٦- مرطبات البشرة.
٧- العرق.
٨- التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.
٩- غسيل الوجه المتكرر.
 

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