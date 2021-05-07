كيف تختارين سيروم لشعرك؟

يعمل سيروم الشعر على حمايته من أضرار أدوات التصفيف والعوامل البيئية، لهذا لا يمكنك الاستغناء عنه للعناية بتاج بشعرك ليبقى صحيا دوما.

لكن، قبل أي شيء، عليك أن تحددي نوعية شعرك أو المشكلة التي يعاني منها لتجدي أي سيروم يجب أن تختاري حتى تستفيدي من منافعه، وفق «جمالك».

وإن كنت صاحبة شعر جاف ومتطاير، فالجئي إلى سيروم يحتوي على مكونات مثل خشب الورد، والخروع والمارولا. كل هذه العناصر توفر ترطيبا مكثفا لشعرك.

وإن كنت صاحبة شعر كثيف، فالجئي إلى سيروم غني بزيت الأرغان.

وإن كنت صاحبة شعر خفيف، فاستعيني بسيروم الذي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والبيوتين.

وإن كنت صاحبة شعر كيرلي، فاستخدمي سيروم يحتوي على زيت الجوجوبا، أو زيت اللوز الحلو أو حتى زيت الأرغان

وإن كنت صاحبة شعر مصبوغ، فالجئي إلى السيروم الغني بزيت جوز الهند ومستخلصات الشاي الأخضر.

وإن كنت تعانين من أطراف متكسرة، فابحثي عن سيروم للشعر غني بالكيراتين مثلا.

إن كنت تعانين من الشعر التالف بسبب الحرارة والتلوث، فاستعيني بسيروم للشعر يحتوي على زيت اللافندر أو زيت الجوجوبا، ما يساعد في فك تشابكه.