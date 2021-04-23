عرض كروز لـ«ديور» في أثينا

عرض ديور للأزياء في مدينة ليتشي الإيطالية في 22 يوليو 2020 (أ ف ب)

تنظم دار «ديور»، 17 يونيو، عرض أزياء في أثينا لتشكيلتها الجديدة، وهو من العروض المعروفة بـ«كروز» (الرحلة البحرية) التي تقام خارج أسابيع الموضة.

وأقامت الدار، الصيف الماضي، عرضاً مماثلاً في الساحة المركزية لمدينة ليتشي (جنوب إيطاليا)، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «ديور» في بيان أنها اختارت أثينا، التي تُعتبَر «وجهة استثنائية ومهد الحضارة الغربية والفنون الأوروبية»، لعرض التشكيلة التي وقعتها المصممة الإيطالية للتشكيلات النسائية ماريا غراتسيا كيوري.

وأكدت «ديور» أن العرض الذي يأتي عقب أسابيع عدة للموضة أقيمت بالنسق الافتراضي، «سيكون امتداداً في العاصمة اليونانية لسحر العرض الذي أقيم العام 2020 في ليتشي (...) مع الامتثال الكامل للإجراءات الصحية المعمول بها»، لكنها لم تحدد ما إذا كان العرض سيقام بحضور جمهور أو من دونه، كما كانت الحال في ساحة ليتشي المركزية.

وأشارت «ديور» إلى أن اختيار الموقع يهدف، كما في العام الفائت، إلى «تعزيز إبداع الفنانين والحرفيين المحليين» الذين تضرروا بشدة من الأزمة الصحية.

ويشكّل عرض «كروز 2022» تحية أيضاً إلى جلسة تصوير في أكروبوليس قبل 70 عاماً لعرض فساتين كريستيان ديور الراقية.

وتقدم دور الأزياء الفرنسية الكبرى ومنها «ديور» و«شانيل» تشكيلات «كروز» في الربيع وغالباً خارج فرنسا، ومن خارج إطار أسابيع الموضة السنوية الأربعة.

وستعرض «شانيل» تشكيلتها في 4 مايو ضمن فيلم فيديو صور مركز «كاريير دو لوميير» للفنون الرقمية في بو دو بروفانس في جنوب فرنسا».