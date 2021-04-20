بالفيديو: «غوتشي» تحتفل بالمئوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 01:36 مساء

مضت 100 عام على تأسيس «غوتشي» (Gucci)، ولهذه الذكرى المهمّة احتفلت الدار بهذا الحدث بمجموعة جديدة تحت اسم «Gucci Aria» الملفتة، والتي تحمل الكثير من المعاني.

«يوبيل التنفّس»، بهذه العبارة وصف المدير الإبداعي للدار Alessandro Michele هذه المجموعة الاحتفالية.
وتعد مجموعة Gucci Aria احتفاليّة بامتياز! تجلّى هذا الأمر بالتفاصيل المنمّقة التي طغت على التصاميم، مثل الحبيبات البرّاقة، الريش وغيرها. فاستطاعت أن تعكس أجواء المرح، وأن تذكّرنا بالهدف الأساسي لهذه المجموعة، الاحتفال بمرور 100 عام على تأتسيس الدار. في هذا الإطار، قدّم Alessandro Michele تصاميم أيقونية من دار Tom Ford مثل البزّة المخمليّة، هذا وأقدم على قرصنة قطع من بلنسياقا Balenciaga وإضافة إليها لمسة الدار الخاصّة. حقيبة Hourglass مثلًا قُدّمت مغطّاة بشعار «غوتشي»، كذلك الأمر بالنسبة للحذاء الشتوي العالي الضيّق.

وخُصّصت حصّة كبيرة من عالم الفروسية المعروفة لدى Gucci في هذه المجموعة، فبرزت التصاميم المستوحاة منه مثل السترات، سراويل البرمودا، القبّعات وحتّى الأحذية.

من خلالها، أراد المدير الإبداعي تجسيد هذا العالم كتعويذة لبداية الكون، وبمثابة دلالة على أن «غوتشي» تقدّم تصاميم منذ بداية الأزل وحتّى نهايته.
شاهدي معنا المجموعة واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

 

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