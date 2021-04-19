علاج منزلي طبيعي للقضاء على السيلوليت

الجسم بحاجة إلى التقشير بين فترة وأخرى، للتخلص من الجلد الميت والشوائب العالقة به التي لا تستطيع منظفات العناية بالجسم التخلص منها.

لذا حرصنا على أن نقدم لك أفضل مقشر طبيعي يمكنك تحضيره منزليًّا بأقل التكاليف لتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة وعلاج السيلوليت تعرفي على المكونات معنا وطبقيها بنفسك، وذلك وفقًا لموقع "جمالك".

مقشر النعناع والقهوة لتقشير الجسم وعلاج السلوليت.

- تعد القهوة من العلاجات الفعالة التي تحد من ظهور السيلوليت؛ نظرًا لأنها تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على شد الجلد والتخلص من تجاعيده.

- تعمل القهوة على إزالة الجلد الميت وبالتالي التمتع بجسم ناصع البياض كما يحتوي زيت الزيتون على كمية جيدة من فيتامين E. لذا فهو يعمل على شد الجلد بطريقة أسرع وبالتالي التخلص من السيلوليت.