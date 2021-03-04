استخدمي «ماء الميسيلار» لتنظيف البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 12:35 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن «ماء الميسيلار» يعد أكثر مستحضرات تنظيف البشرة تطورا حتى الآن؛ حيث إنه يحتوي على جزئيات صغيرة تعرف باسم المُذيلات (micelles)، والتي تخلص البشرة من الأوساخ والشوائب وبقايا المكياج باستخدام قطعة قطن ناعمة ومبللة دون أن تؤثر بالسلب على حاجز الحماية الطبيعي للبشرة.

وأضافت «هاوت.دي» أن «ماء الميسيلار» يعد مناسبا جدا لإزالة المكياج المقاوم للماء بصفة خاصة، مشيرة إلى أنه يعمل أيضا على تفتيح مسام البشرة، ومن ثم يمكنها امتصاص المواد الفعالة الموجودة في مستحضرات العناية التالية بصورة أفضل، وفق موقع «24».

وأوصت «هاوت.دي» باستخدام مستحضر «ماء الميسيلار» الخالي من مركبات «بولي إيثيلين جلايكول» المعروفة اختصارا بـ(PEG)، والتي تحوم حولها شبهات بأنها مسرطنة وتُلحق ضررا بالحمض النووي وتسبب العقم.

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