البطاطا والعسل للتخلص من جفاف اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 فبراير 2021, 09:42 صباحا

هل تبحثين عن خلطة تقشير اليدين للتخلّص من الجفاف الذي تعانين منه في الشتاء أو بسبب الاستخدام المستمرّ للمعقّمات بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجدّ نقدم اليكي خلطات سهلة وبسيطة يمكن أن تعتمديها بنفسكِ منزلياً وفقا لموقع «جمالك».

خلطة البطاطا
تساهم البطاطا في عملية تقشير الجلد والبشرة. وما تحتاجينه لتحضير الخلطة: حبّة بطاطا، ملعقة كبيرة من العسل، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير:
- اسلقي البطاطا ثم اهرسيها حتى تصبح عجينة لينة.
- أضيفي العسل والحليب وزيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات بشكل جيد، وبعدها يمكنكِ تطبيق الخليط على يديك لمدة 20 دقيقة. ثمّ اشطفي يديكِ بالماء العادي لتحصلي على بشرة ناعمة.

خلطة الليمون
- يخلّص الليمون البشرة من الشوائب ويقاوم الالتهابات، لذلك يعدّ من أبرز العوامل المساعدة لتقشير اليدين. ولتحضير خلطة تقشير اليدين هذه، تحتاجين إلى ملقعة ونصف كبيرة من السكر مع بعض قطرات عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- أخلطي قطرات من عصير الليمون مع السكر وضعي الخليط على يديك، وافركيه بلطف وبحركة دائرية لمدة 2-3 دقيقة. ثم اتركيه لمدة 10 دقائق.
- اغسلي يديك بالماء الفاتر ثم طبّقي كريم مرطب.

خلطة الخيار
- يعتبر الخيار من أبرز المكونات الصحية للعناية بالبشرة، كما يساعد على تقشير البشرة والجلد بشكل طبيعي. ولتحضير خليط الخيار، تحتاجين الى حبّة خيار، ملعقة كبيرة زيت زيتون وعصير الليمون.
طريقة التحضير:
- قشّري الخيار وقطعيه الى قطع صغيرة، بعدها ضعيه في الخلاط وأضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون حتى يتحول المزيج الى معجون ناعم.
- ضعي الخليط حين يجهز على اليدين لمدّة لا تتجاوز 15 دقيقة، ثم اغسليهما بالماء. وللحصول على نتائج مبهرة كرّري هذه العملية مرة واحدة كل أسبوع.

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