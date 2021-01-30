طرق العناية بالبشرة في الثلاثين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 04:41 مساء

في كل مرحلة عمرية تحتاج البشرة إلى روتين عناية خاص بها، لذلك نقدم لك أبرز النصائح لتطبيقها على البشرة في سن الثلاثين، ففي هذه المرحلة لا بد من التركيز على الترطيب والحماية ومحاربة الخطوط البسيطة للحفاظ على إشراقتها. ويرتكز الروتين اليومي للعناية بالبشرة على خطوات أساسية في النهار والليل، وذلك وفقا لموقع «جمالك».

ما أهم خطوات العناية بالبشرة في سن الثلاثين؟
تنظيف البشرة:
- الخطوة الأولى والأساسية للحفاظ على بشرة نضرة هو تنظيفها جيدا، مرتين في اليوم. وبعد سن الثلاثين، من المفضل أن تلجأ المرأة إلى تنظيفها مرة صباحا ومرتين في المساء للتخلّص من السموم والأوساخ العالقة والمتسربة إلى المسام.

استعمال الكريمات التي تحتوي على الريتينول:
- بعد سن الثلاثين تبدأ البشرة بفقدان الكولاجين فيها، لذا من المهم أن تستعين المرأة بالكريمات التي تحتوي على مادة الريتينول. فهذه الأخيرة تعمل على شد البشرة ومحاربة التجاعيد وتحفّز إنتاج الكولاجين.

استخدام السيروم:
- من الضروري بعد سن الثلاثين أن تستعمل المرأة السيروم لبشرتها، فهو يعمل على ترطيب البشرة بفضل ما يحتويه من فيتامينات ومضادات للأكسدة. كما أنه فعّال في محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تطبيق الكريمات الليلية:
- غالبا ما تطبق المرأة الكريمات الصباحية لحماية بشرتها من العوامل الخارجية، ولكن بعد سن الثلاثين تحتاج المرأة إلى تطبيق الكريم الليلي لمساعدة بشرتها على الحصول على الفيتامينات الضرورية. بالإضافة إلى الحفاظ على ترطيبها باستمرار.

تقشير البشرة:
- هذه الخطوة تعتبر أساسية وضرورية في أي روتين عناية بالبشرة، فعلى الرغم من أهميتها في سنوات العشرين، إلا أنها مهمة أكثر بعد الثلاثين، لذا ينصح بتطبيقها مرتين في الأسبوع للتأكد من إزالة الأوساخ وتنظيف المسام بعمق، وحمايتها من التجاعيد والجفاف.

استخدام أقنعة الكولاجين:
- تحتاج البشرة بعد الثلاثين إلى تحفيز الكولاجين فيها للحفاظ على شبابها، لذا يمكنك استعمال قناع الكولاجين مرتين في الأسبوع.

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