التفاح والليمون لتبيض الأسنان

نُقدِّم لكِ طريقة تبييض الأسنان بالفاكهة الطبيعية التي تمنحكِ ابتسامة ساحرة تجعلكِ تتمتعين بجاذبية أكبر تعرَّفي عليها معنا بحسب ما جاء بمجلة «جمالك» .

التفاح

تعمل عملية مضغ التفاح الصلب على تقشير بلاك الأسنان، الذي يمكنه تغيير لون الأسنان من باهتة إلى بيضاء مشرقة، كما أن مضغ التفاح يُحفِّز إفراز اللعاب الذي يُمكنه بطبيعةِ الحال مكافحة البكتيريا في الفم التي تُغيِّر لون الأسنان.

بالإضافة إلى أن التفاح يحتوي على حامض الماليك الذي يعمل بمثابة مكونات طبيعية لإزالة البقع الموجودة على أسطح الأسنان.

الجزر

يمكن للجزر أن يعمل كمبيضٍ طبيعيٍ للأسنان مثل التفاح والفراولة والمواد الغذائية التي يُمكنها أن تزيل بلاك الأسنان الثابت أثناء عملية المضغ.

الليمون أو عصير الليمون

يمكن استخدام عصير الليمون لتبييض الأسنان، ويُمكن مزج عصير الليمون مع الملح أو صودا الخبز لعمل عجينة تُفرَك بها الأسنان لعدة دقائق.

ولكن عصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يمكن أن يسبب تآكل طبقة المينا، لذلك احرصي على شطف فرشاة الأسنان الخاصة بك بشكلٍ صحيحٍ بعد استخدام عصير الليمون على الأسنان.