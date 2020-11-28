بالفيديو: تخلصي من الرؤوس السوداء بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 01:32 مساء

يعاني الكثير من السيدات مشكلة الرؤوس السوداء، التي تظهر لعدة أسباب منها تجمع الدهون والإفرازات تحت الجلد، ومنها عدم إزالة المكياج جيدًا، إضافة إلى قلة شرب السوائل خاصة في فصل الصيف.

لذلك نقدِّم لك حلًّا منزليًّا طبيعيًّا يقضي على هذه المشكلة تمامًا مع الاستمرار على استخدامه وهو قناع الجيلاتين، تلك لمادة الهُلامية التي تحتوي على نسبة كولاجين هائلة لأنها مستخرجة من عظام الحيوانات.
تعرفي معنا على طريقة استخدامه للتخلص من هذه المشكلة واحرصي على تطبيقه وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

المكونات المطلوبة
جيلاتين
مياه ساخنة

 

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