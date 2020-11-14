بالفيديو: ليمون وحليب لمكافحة الاسمرار حول الفم

الاسمرار حول الفم، أحدى أهم مشاكل البشرة التي تواجه الكثير من الفتيات، وتفسد إشراق بشرتهن. وتجد الكثير من البنات والسيدات حلًا سريعًا وسهلًا في المكياج واستخدامه لإخفاء هذا الاسمرار. ولكن هذا ليس حلًا دائمًا وقد تضطرين في بعض الأوقات للاستغناء عن المكياج.

وهناك عدة أسباب لحدوث هذه المشكلة نرصد إليكِ بعضها

- نقص الترطيب، فالجفاف يُعتبر السبب الأول لتغير لون بشرتك وظهور البقع الداكنة حول منطقة الفم. وهذا يحدث نتيجة قلة شرب القدر الكافي من الماء بشكل يومي، فتتعرض شفاهك للجفاف والتقشر وتظهر بقع سوداء حول الفم.

- بالتأكيد تعرفين أن الحديد من أهم المعادن التي يحتاجها جسمك، ولكن زيادة عنصر الحديد في الجسم قد تكون أحد أسباب ظهور اللون الداكن حول الفم.

- وهذه الزيادة تأتي من خلال تناول الشخص كمية كبيرة من الفيتامينات الطبية التي تحتوي على نسبة من الحديد أو تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد، خاصة إذا كان الشخص يُعاني مرض داء الأصبغة الدموية، وهو الذي يجعل الجسم يمتص كمية أكبر من الحديد.

- بعض الأدوية والمراهم قد تكون لها آثار جانبية تظهرعلى شكل اسمرار منطقة حول الفم.

- إذا كُنتِ تُعانين من الحساسية تجاه مواد مُعينة وقومتي باستخدامها من خلال بعض منتجات المكياج أوكريمات التفتيح أو حتى معجون الأسنان فيتسبب ذلك في اسمرار حول الفم .

- تغير الهرمونات عند النساء قد تنتج عنه بعض البقع الداكنة حول الفم.

- التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون واقي الشمس عدم تقشير تلك المنطقة والعناية بها يؤدي لتراكم الجلد الميت ومن ثَم تتكون طبقة من السواد واللون الداكن وتتعرض بشرتك للجفاف في هذه المنطقة؟.

- نقص الفيتامينات في الجسم، خاصة فيتامين B-12

نقدم لكِ بالفيديو طريقة طبيعية منزلية تخلصك من هذه المشكلة تمامًا شاهدي الفيديو وتعرفي على المكونات وفقاً لموقع «يوتيوب».

المكونات المطلوبة

سكر بني مطحون

حليب زبادي

ليمون