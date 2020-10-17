الزعتر لتفتيح البشرة

نقدم إليك غسولاً طبيعيًّا لتفتيح البشرة من الزعتر، فهو يحتوي على عديد المواد والعناصر المهمة التي تدخل في الوصفات الطبيعية للعناية بجمال البشرة، خاصة تفتيحها ونظافتها.

تعرفي على المكونات وطريقة التطبيق وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات وطريقة التطبيق

- اضيفي ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. اخلطي هذه المقادير جيدًا حتى تصبح عجينة متماسكة ثم قومي بتدليك بشرتكِ برفق عن طريق حركات دائرية.

- عليكِ أن تكوني أكثر دقة في عدم ملامسة البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ لكي تحصلي على أفضل النتائج في وقت قصير. قومي بتكرار هذه الوصفة مرة كل يوم لمدة نحو عشرة أيام.