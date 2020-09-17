تعرف على طريقة تحضير عطر منزلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 12:00 مساء
تحضير عطر منزلي برائحة الفانيليا (أرشيفية:انترنت)

يفضل بعض الناس صناعة العطور المنزلية، باستخدام مواد طبيعية.

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير عطر منزلي برائحة الفانيليا، باستخدام بعض المكوّنات وهي عود من الفانيليا و4 ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس و40 قطرة من زيت البرغموت العطري والقليل من زيت خشب الأرز وزيت اليانسون العطري، بالإضافة إلى عبوات زجاج فارغة، وفقا لمجلة «سيدتي».

طريقة التحضير

يقص عود الفانيليا بشكل طولي باستخدام السكين، الذي يمرر لإزالة البذور على طول العود، علمًا بأن البذور تكون مشبعة بالنكهة ورطبة، ما يجعل من مهمة إزالتها سهلة. توضع البذور في الزجاجة، فيصب زيت دوار الشمس. تغلق الزجاجة بإحكام، وتترك في مكان بارد ومظلم لأسبوعين، مع مراعاة رجّ الزجاجة بلطف مرة كل أربعة أيام.

بعد انقضاء أسبوعين، يضاف زيت البرغموت وزيت خشب الأرز وزيت اليانسون إلى زجاجة ثانية ذات رذاذ، وباستخدام القطارة، يستخرج زيت الفانيليا، دون البذور، مع إضافته إلى الزجاجة ذات الرذاذ، تخلط المكونات معًا برفق.

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