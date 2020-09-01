خلطات طبيعية للتخلص من النمش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 03:03 مساء

النمش هو بقع بنية غامقة حجمها صغير جدا، بحيث يكون لونها أغمق قليلا من لون البشرة، وتظهر في مناطق الجسم المتفرقة مثل الأكتاف والرقبة والوجه، وهي بقع غير بارزة ويكثر انتشارها في فصل الصيف خصوصا عند الأشخاص الذين يمتلكون بشرة بيضاء، والنمش غير مؤذٍ للبشرة ويمكن علاجه بالوصفات الطبيعية التي تتميز بفاعليتها وإعطائها النتيجة الحقيقية، ونقدم إليك أبرز هذه الوصفات لتستخدمي بعضها وتحصلي على بشرة خالية من النمش، وذلك وفقا لموقع «أنوثة».

البصل
يُقطع البصل الأحمر إلى شرائح وتُفرك بها المناطق المصابة بلطف لمدة دقيقتين وبعدها تُغسل البشرة بالماء، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

النعناع والموز
 تُهرس حبة من الموز الناضج ويضاف بعض من أوراق النعناع الأخضر وتُمزج المكونات للحصول على عجينة، تُطبّق العجينة على المنطقة المصابة وتُترك إلى أن تجفّ، وبعدها تُغسل البشرة باستعمال الماء البارد.

الكركم
توضع كمية مناسبة من الكركم البودرة في طبق وتضاف إليه كمية قليلة من الماء تكفي للحصول على عجينة، وتُطبّق هذه العجينة على المكان المتضرر وتُترك حتى تجفّ ثم تُغسل بالماء مع فرك البشرة بلطف، ويكرر هذا العلاج يوميا إلى تزول البقع.

الفراولة
تُهرس بعض من حبات الفراولة الطازجة إلى أن تتكوّن عجينة توضع على المنطقة المتضررة، وتُترك لسبع دقائق ثم تغسل بالماء، وتُكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا.

لبابايا
تُهرس نصف حبة من البابايا الطازجة جيدًا ويوضع المهروس على المناطق المراد علاجها، ويُترك لمدة خمس دقائق، وبعدها تُغسل البشرة باستعمال الماء البارد، ويجب تطبيق هذا العلاج ثلاث مرات أسبوعيا.

البيض واللوز
يُطحن القليل من اللوز المجفف والمقشر ويضاف إليه 1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون وبياض بيضة، وتُمزج المكونات مع بعضها ويُطبّق المزيج على البشرة ويُترك إلى أن يجفّ ثم يُغسل بالماء البارد، ويجب تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع.

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