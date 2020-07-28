بالفيديو: جديد دار فلانتينو لخريف وشتاء 20/21

لم يعرقل فيروس كرونا كوفيد 19 ظهور اخر تصميمات دار فلانتينو لخريف و شتاء 2020/2021 حيث اطلق على منصات العالم الافتراضي لينال اعجاب الجميع .

وجاءت التصميمات لتركز على اللمسة البشرية وتسمح لها بالتحاور مع العالم الرقميّ لابتكار حلم جديد واللون الأبيض في كل التصميمات يجسّد الصفحة البيضاء لهذه البداية الجديدة، التي تعكس الاحتمالات التي لا تُعدّ ولا تُحصى، أبيض كورقة تنتظر أن تمتلئ بالسطور والأفكار، أبيض كقماش التوال، رمز المهارة الحرفية والتفاني، الخطوة الأولى في عملية التصنيع، وذلك وفقا لموقع «فلانتينو».

شاهدي معنا التصميمات عبر الفيديو التالي و استوحي منها ما يناسبك.