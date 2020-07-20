أدوات تنظيف الأظافر من الجلد الزائد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 02:06 مساء

العناية بالأظافر تتطلب أن يتوفر لديك أدوات أساسية، ويجب أن تتضمن تلك الأدوات التي تخلصك من الوائد الجلدية حول أظافرك.

وإليك هنا اثنتين من أهم هذه الأدوات، للعناية بأظافرك، حسب «فستاني».

مقص الزوائد الجلدية
من المهم بعد الانتهاء من قص الأظافر التخلص من الزوائد الجلدية التي يمكن أن تتواجد وتفسد شكل أصابعك وذلك باستخدام المقص الذي يتميز بشكل مختلف عن الخاص بقص الأظافر.

وانتبهي جيدًا عند لأن هناك نوعين مختلفين من مقصات الزوائد الجلدية الأول خاص باليدين والثاني مناسب لأظافر القدم، والأكبر والأقوى يتم استخدامه مع أظافر القدم.

أداة دفع الجلد عن الأظافر
في بعض الأحيان يتراكم الجلد الميت على الأظافر وذلك سواء من الجوانب أو من بدايتها. لهذا من المهم استخدام أداة دفع الجلد عن الأظافر واعتني بعدم المبالغة في إزالة الجلد كي لا يلتهب أو يتورم.

واعتني جيدًا بترطيب الجلد جيدًا قبل القيام بهذه الخطوة لضمان الحفاظ على الجلد والأظافر بشكل جيد.

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