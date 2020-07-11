حافظي على شعرك من مياه البحر بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 03:22 مساء

يحتوي ماء البحر على الملح، وحمامات السباحة مليئة بمادة الكلورين وهي قادرة على تدمير الشعر.

لذلك نقدم اليك طريقة سهلة لحماية شعرك من ماء البحر في أثناء السباحة، حسب «فستاني».

قبل أن تقفزي في البحر أو حمام السباحة، اغسلي شعرك بمياه نظيفة وضعي أحد الزيوت المفضلة لديك عليه مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند أو الجوجوبا أو زيت الزيت الزيتون. بالتأكيد ماء البحر أو مادة الكلورين ستخلصك منه بعد قليل ولكن سيترك طبقة عازلة تحمي الشعر من الجفاف والدمار.

أما بالنسبة للشعر المصبوغ، فعليك استخدام سبراي حماية للونه، وبعد غسل شعرك من ماء البحر، عليك استخدام البلسم لضمان عدم جفاف شعرك واستعادة الرطوبة التي فقدها.

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