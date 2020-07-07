بالفيديو: جديد Dior لخريف وشتاء 2020

بعد إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث في الموضة بسبب فيروس كورونا، لجأ مصممي الازياء لعرض تصميمات أسبوع الموضة للخياطة الراقية أون لاين.

وقد جاءت من خلاله عرض مجموعة Dior للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020-2021 نقدم اليكي بالفيديو مجموعة تصميمات شاهديها معنا و استوحي منها اطلالتك.

تميّز العرض بلمسة غير متوقعة من المديرة الإبداعية للدار، إذ تم تقديم التصاميم على دمى صغيرة في صندوق يتّخذ شكل متجر ديور في Avenue Montaigne في باريس.

سيطر كل من اللون الذهبي، الأبيض والأسود على معظم الإطلالات. طغت أقمشة الحرير، الأورغانزا والجوبير بالإضافة إلى التول والتفتا على معظم إطلالات هذه المجموعة.

و أتت أكمام الفساتين تارة شبيهة بأجنحة الفراشات، تارةً منتفخة وتارةً على شكل كاب.

كما احتوى العرض على المعاطف الطويلة، الشبيهة بالفساتين والمستوحاة من القصات الرجالية.