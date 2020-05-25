تطويل الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 03:00 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تطويل الأظافر لا يمكن أن يتم في مدّةٍ معيّنة، كل ما يمكن عمله هو تقوية الأظافر حتى لا تتكسّر، أو تتشقّق، وعندها فقط تبدو الأظافر بمظهرٍ أطول، حتى إنّها بالفعل تطوّل بشكلٍ صحّي.

ولتقوية الأظافر، والعناية بها ضدّ الهشاشة، أو التّكسر والتّشقّق، يجب اتباع الطّرق الآتية، بحسب موقع «موضوع»:

- تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والسّيليكون، والبيوتين وهو فيتامين B7 الموجود في الأرز البني، والبرغل، وفول الصّويا، والبازيلاء الخضراء، والشّوفان، وبذور دوار الشّمس.

- يجب استشارة الطّبيب عند الرّغبة بنتاول هذه العناصر من خلال المكمّلات الغّذائيّة. وضع المرطّب على اليدينّ، والأظافر دائما، خاصّة في فصل الشّتاء؛ إذ يكون الهواء جافا، وعند استخدام الصّابون، وذلك باستخدام المرطّبات مثل كريمات ترطيب البشرة، والفازلين، وزيت فيتامين E، ويتم فرك الأظافر بلطفٍ بالمرطّب.

- ارتداء القفازات عند القيام بالأعمال المنزليّة؛ لحماية الأظافر.

- عدم قص البشرة المحيطة بالأظافر، ويمكن دفعها بلطفٍ باستخدام عصا البرتقال.

- استخدام مقص أظافر ذي مقبضٍ منحني، وحواف القص فيه تتّبع المنحنى الطّبيعي للإظفر.

- استخدام طلاء الأظافر الخالي من الفورمالديهايد، والتولوين، وديبوتيل الفثالات.

- استخدام مزيل طلاء الأظافر الخالي من الكحول.

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