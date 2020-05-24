الصابون الأسود يقضي على مشاكل البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 02:39 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مجلة «Elle» إلى أن الصابون الأسود يعد سلاحًا فعالًا لمحاربة مشاكل البشرة، حيث إنه يساعد في التخلص من البثور والبقع الصبغية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الصابون الأسود المعروف أيضًا باسم «الصابون الأفريقي» يمتاز بتوليفة فريدة من المواد الفعالة المفيدة لصحة وجمال البشرة مثل زبدة الشيا وزيت بذور النخيل ورماد بذور النخيل وخشب الصندل والجليسرين الطبيعي وخلاصة الألو فيرا وعصير الليمون وعسل النحل، وفق موقع «24».

وبفضل هذه التوليفة الرائعة يعمل الصابون الأسود على التخلص من شوائب البشرة كالبثور والتجاعيد والبقع الصبغية، كما أنه يساعد على التخفيف من التهابات البشرة، ومن ثم التمتع ببشرة نقية ونضرة تشع شبابا وحيوية.

وأشارت «Elle» إلى إمكانية استخدام الصابون الأسود كبديل للشامبو وكرغوة للحلاقة للاستفادة من مزاياه الصحية والجمالية.

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