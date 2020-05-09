صابون الزنجبيل لمحاربة التجاعيد

نقدم إليك طريقة صنع صابونة الزنجبيل للعناية ببشرتك ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، تعرفي إلى الطريقة وطبقيها بنفسك في المنزل، وفقًا لموقع «صحتي».

يحتوي الزنجبيل على خصائص الاحترار والتنشيط، مما يجعله منظفًا ممتازًا للبشرة والوجه، في الواقع يحفز الزنجبيل الجلد، ويزيد من تدفق الدم الذي يعمل على تأخير ظهور التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، ويوفر تأثيرًا دافئًا عند استخدامه لتنظيف البشرة، ولكن ينبغي خلط الزنجبيل مع المكونات الأخرى عندما تريد استخدامه كمنظف للوجه أو الجلد.

المكونات وطريقة التطبيق

زنجبيل طازج

عسل أبيض

جلسرين نباتي

علبة ذات غطاء محكم الغلق

صابون سائل «الصابون المُصنع من زيوت نباتية».

- قومي بتقشير وبشر ملعقتين كبيرتين من جذر الزنجبيل الطازج في وعاء صغير ثم أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من العسل إلى الزنجبيل المبشور.

- صبي نصف كوب من الجلسرين النباتي مع خليط الزنجبيل والعسل، يرطب الجلسرين الجلد وكثيرًا ما يتم استخدامه في الكريمات والمستحضرات.

- أضيفي ملعقتين كبيرتين من الصابون السائل إلى الخليط، قومي بتحريك الخليط جيدًا وسكبه في وعاء يُغلق بإحكام.

- صبي نصف ملعقة صغيرة من الخليط في راحة يديك، وأضيفي بضع قطرات من الماء وقومي بفركها على يديك معًا، دلكي الخليط بلطف على وجهك ثم قومي بشطفه بالماء البارد وتجفيفه وسوف تشعرين بالفرق من أول استخدام.